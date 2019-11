Ex Ilva | ArcelorMittal sospende il piano di spegnimento

Ex Ilva - ArcelorMittal sospende la chiusura degli impianti : L'azienda ha sospeso procedura di spegnimento impianti e riapre gli uffici commerciali, per la vendita del prodotto.Continua a leggere

Ex Ilva - i commissari al Tribunale : “Disegno illecito di ArcelorMittal per distruggere l’acciaieria ed eliminare un concorrente” : ArcelorMittal vuole “consapevolmente cancellare” l’Ilva di Taranto attraverso una restituzione degli impianti, comunicata il 15 novembre, con modalità che “non possono che comportarne la distruzione”. Un “preordinato illecito disegno” che i commissari chiedono al Tribunale civile di Milano di fermare evitando così la “morte del primo produttore siderurgico italiano e di uno dei maggiori ...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal non paga e le aziende dell'indotto si mobilitano : Le aziende dell'indotto ex Ilva, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi dell'ad Lucia Moselli, sono in mobilitazione dinanzi alla portineria C dello stabilimento di Taranto per il mancato pagamento delle fatture da parte della multinazionale ArcelorMittal. Il credito che avanzano è di circa 50 milioni di euro. Per queste aziende e i loro operai si tratta di un incubo che sembra ripresentarsi dopo il buco di 150 milioni di euro ...

Ex Ilva : Codacons lancia azione collettiva contro ArcelorMittal : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – contro ArcelorMittal il Codacons lancia oggi una azione risarcitoria collettiva in favore di tutti i cittadini di Taranto e dei lavoratori dell’ex Ilva. “I gravi reati per cui procede la Procura della Repubblica di Taranto, infatti, e il comportamento assunto dall’azienda che minaccia la chiusura dell’acciaieria e l’inadempimento del contratto firmato lo scorso anno, hanno ...

Ex Ilva - il Tribunale Milano ad ArcelorMittal : «Non fermate gli impianti» : L’invito del presidente della sezione specializzata in materia d’impresa. «Non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti»

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo promesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

Taranto - ex Ilva : i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal : La situazione dell'ex Ilva degenera di giorno in giorno. Dopo l'incontro tenutosi venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati, il governo e ArcelorMittal, i margini di una possibile trattativa sono ormai quasi inesistenti, lo si capisce dalle dichiarazioni dell'ad Lucia Morselli secondo cui l'azienda ritiene di sciogliere il contratto che si era impegnata a rispettare un anno fa. Di parere opposto sono i commissari straordinari ...

Ilva - Daniela Santanchè si appella all'Ue : "Solo con tutti che fanno scudo ArcelorMittal diventa ragionevole" : La vicenda dell'ex Ilva è talmente complessa da non riguardare solo l'Italia. Ne è convinta Daniela Santanchè che per arginare le conseguenze disastrose dell'addio di ArcelorMittal si appella all'Ue. "Credo che dovrebbe intervenire anche l'Europa perché un conto è che discuta solo l'Italia, un altro

I commissari straordinari dell’Ilva hanno denunciato ArcelorMittal : Stamattina i commissari straordinari di ILVA, l’azienda che era proprietaria della nota acciaieria di Taranto, hanno denunciato la multinazionale ArcelorMittal per “fatti e comportamenti lesivi dell’economia nazionale” in relazione alla recente decisione della multinazionale di sciogliere il contratto con cui aveva acquistato

Ex Ilva - i commissari denunciano ArcelorMittal : L'esposto è stato presentato alla Procura di Taranto per “fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

