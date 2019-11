Europei Curling 2019 – Italia al terzo posto del girone | tutto aperto per la

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile supera Finlandia e Lituania. Le azzurre volano al comanda della classifica : Giornata da incorniciare per l’Italia femminile impegnata nella Serie B degli Europei di Curling. Le azzurre hanno superato in mattinata 8-7 la Finlandia e in serata si sono sbarazzate con un netto 9-3 della Lituania. Veronica Zappone e compagne hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva che vale il primato in classifica. Nella sessione sette, giocata alle ore 9.00, l’Italia ha dovuto rimontare dal parziale di 3-1 a favore ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia supera 8-7 la Norvegia all’extra-end : L’Italia vince soffrendo contro un’indomita Norvegia. Gli azzurri piegano gli scandinavi all’extra end. Un trionfo meritato per la grande tenacia che Retornaz e compagni hanno messo sul ghiaccio. Dopo un’inizio abbastanza equilibrato la prima svolta del match è arrivata al terzo end. I norvegesi sono riusciti a portare a casa ben tre punti in una sola mano portandosi sul 4-1. Gli azzurri hanno reagito con pazienza ...

LIVE Italia-Norvegia 8-7 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri trionfano all’extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Grazie per aver seguito con noi questa emozionante sfida tra Italia-Norvegia degli Europei 2019 di curling e buon proseguimento di serata. 19.09 Giornata memorabile per gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere un’avversario a dir poco ostico con una gara ricca di emozioni e di colpi di scena!!! 19.02 E’ stata una partita esaltante che ha messo in luce le grandi qualità ...

LIVE Italia-Norvegia 7-7 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : si deciderà tutto agli extra-end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Mano all’Italia nell’undicesimo end. 18.54 Peccato la Norvegia mette a segno due punti e si torna in parità. Si deciderà tutto con gli extra-end. 18.42 La Norvegia decide di annullare, si va al decimo end. 18.34 Gli azzurri approdano al nono end con due punti di vantaggio. 18.27 ITALIA FANTASTICA!!!!!!! Gli azzurri rubano la mano e conquistano due punti che potrebbero essere ...

LIVE Italia-Norvegia 7-5 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri passano in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 ITALIA FANTASTICA!!!!!!! Gli azzurri rubano la mano e conquistano due punti che potrebbero essere determinati!!!!! 18.13 Nulla di fatto Ulsrud annulla, si passa all’ottavo end. 18.03 End di studio fino al decimo lancio, la casa è libera. 17.59 Meraviglioso Retornaz con il suo ultimo lancio allontana l’unica stone avversaria colorando d’azzurro la casa. 17.54 Fantastica ITALIA!!!! ...

LIVE Italia-Norvegia 5-5 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri tornano in parità nel sesto end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 End di studio fino al decimo lancio, la casa è libera. 17.59 Meraviglioso Retornaz con il suo ultimo lancio allontana l’unica stone avversaria colorando d’azzurro la casa. 17.54 Fantastica ITALIA!!!! Tre punti nel sesto end e situazione in parità: 5-5 17.45 Mosaner lancia la sua stone nel cuore della casa. 17.38 Al giro di boa del match la Norvegia si presenta in vantaggio. Gli azzurri ...

LIVE Italia-Norvegia 2-5 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli scandinavi provano un nuovo allungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 Ulsrud non sbaglia l’ultima stone e consegna un altro punto ai suoi: 5-2 17.28 Siamo giunti all’undicesimo lancio del quindo end. Gli azzurri hanno posizionato per il momento tre stone all’interno della casa anche se l’ultima sarà lanciata dalla Norvegia. 17.23 I risultati delle altre partite: Svizzera-Inghilterra 4-2, Germania-Russia 5-1, Svezia-Olanda 7-2, Scozia-Danimarca ...

LIVE Italia-Norvegia 2-4 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a rifarsi sotto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Retornaz piazza perfettamente l’ultima stone e consente all’Italia di riavvicinarsi: 4-2. 17.11 Situazione complicata in questo quarto end. All’interno della casa tre stone norvegesi. Ora tocca a Mosaner. 17.06 Gli azzurri devono immediatamente resettare quanto accaduto e concentrarsi sulla prossima mano. 17.01 Terribile mazzata per l’Italia!!! La Norvegia conquista tre ...

LIVE Italia-Norvegia 1-4 - Europei Curling 2019 in DIRETTA : gli scandinavi allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Gli azzurri devono immediatamente resettare quanto accaduto e concentrarsi sulla prossima mano. 17.01 Terribile mazzata per l’Italia!!! La Norvegia conquista tre punti nel terzo end e sale 4-1. 16.54 Dopo quattro lanci nel terzo end l’Italia ha piazzato una guardia al di fuori della casa con un’altra stone all’interno. 16.47 Lo skip azzurro si limita a difendere il punto ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Curling 2019 in DIRETTA : scandinavi in vantaggio 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Preciso il take-out di Ulsrud che ha consegnato consentito agli scandinavi di partire col piede giusto. 16.26 La Norvegia passa subito avanti portando a casa il primo punto. 16.22 Prima mano alla Norvegia. 16.12 Con una vittoria l’Italia metterebbe nel mirino Scozia e Svizzera che occupano al momento la seconda posizione in classifica. 16.05 Al momento sia gli azzurri che gli scandinavi hanno ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Curling 2019 in DIRETTA : si parte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Al momento sia gli azzurri che gli scandinavi hanno collezionato due vittorie e altrettante sconfitte. 16.00 Ci siamo, tra pochi istanti inizierà la sfida tra Italia-Norvegia 15.57 Le altre gare della quinta sessione maschile degli Europei 2019 di curling vedrà impegnate: Svizzera-Inghilterra, Germania-Russia, Svezia-Olanda, Scozia-Danimarca. 15.54 L’Italia dopo la vittoria all’esordio ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Curling 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Scozia – La cronaca di Italia-Russia – La cronaca di Italia-Svezia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano in campo dopo la partita disputata questa mattina contro la Germania. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia demolisce 10-3 la Germania e si rimette in corsa per le semifinali : Si apre con una bellissima notizia per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia). La Nazionale italiana maschile formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha sconfitto nettamente la Germania con il punteggio di 10-3 ottenendo così la seconda vittoria della rassegna continentale a fronte di due sconfitte. Gli azzurri, medaglia di bronzo ...