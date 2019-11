Europei 2020, Italia-Armenia 9-1

Indigestione di gol e nuovi record per l'che, a Palermo, supera 9-1 l'nell'ultima partita del girone di qualificazione a Euro. La striscia di Mancini sale a 11 vittorie;primato di 10 successi nell'anno solare (a 9 c'erano 4 precedenti); eguagliato il numero di gol in una partita. Poco da dire sul campo. Segnano subito Immobile (8') e Zaniolo (9'). Entrambi raddoppiano (33' e 64'). Gioie anche per Barella (29'), Romagnoli (72'),Jorginho (rigore, 75'),Orsolini (78') e Chiesa (81'),Per l'Babayan, 79'(Di lunedì 18 novembre 2019)