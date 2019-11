Euro 2020 | ci sono partite che andrebbero dimenticate | il ct di Malta | però | ha esagerato

Sorteggio Europei 2020 : data - programma - orari e tv. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Sabato 30 novembre (ore 18.00) si terrà il Sorteggio degli Europei 2020 di calcio, al Romexpo di Bucarest (Romania). Nella capitale rumena si definiranno i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia in trasferta a Lubiana e Trento attesa dall’Oldenburg nella prima giornata dell’ottavo round : Domani torneranno in campo due delle quattro squadre italiane impegnate in EuroCup, vale a dire Brescia e Trento, entrambe reduci da una sconfitta in campionato, le quali giocheranno in trasferta nel round 8 della seconda competizione continentale. I lombardi dovranno vedersela con gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, mentre per Alessandro Gentile e compagni ci sono i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg. Sfide di vitale importanza per ...

Qualificazioni Euro 2020 - Germania-Irlanda del Nord su Canale 20 : Il percorso di qualificazione a Euro 2020 sta arrivando a compimento un po’ per tutte le Nazionali e finora non ha registrato grandi sorprese. Non mancano le occasioni per vedere in campo grandi calciatori, compresi chi vorremmo vedere nel campionato italiano. Davvero da non perdere quindi la sfida tra la Germania, una delle formazioni favorite […] L'articolo Qualificazioni Euro 2020, Germania-Irlanda del Nord su Canale 20 è stato ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - gli esami Maccabi ed Efes uno spartiacque della stagione : Per la seconda volta in stagione, l’Olimpia Milano si trova a vivere la settimana con il doppio impegno in Eurolega e saranno tre giorni fondamentali per la squadra di Ettore Messina. Il cammino europeo dell’Armani Exchange finora è stato ampiamente positivo, con il primato in classifica insieme ad altre squadre e ad un record di 6-2 che sicuramente soddisfa tutto l’ambiente e che è in piena linea con l’obiettivo ...

Qualificazioni Europei 2020 - le classifiche dei gironi : Tra oggi e domani si decidono le ultime tre nazionali qualificate tramite i gironi: i restanti quattro posti alla fase finale verranno invece stabiliti a marzo dagli spareggi di UEFA Nations League

LIVE Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri per chiudere con uno storico filotto di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia partita valida per la qualificazione ad Euro 2020, l’Italia può chiudere con un record storico di vittorie mai accaduto prima, l’Armenia già fuori gioca per l’eventuale terzo posto nel girone. Mai l’Italia ha chiuso le Qualificazioni agli Europei vincendole tutte ed ora la nazionale di Mancini può compiere questo record ...

Italia-Armenia oggi - Qualificazioni Europei 2020 : orario d’inizio e dove vederla in tv. Le probabili formazioni : Si chiude il percorso della Nazionale italiana di calcio nelle Qualificazioni verso gli Europei di calcio itineranti 2020. Missione ampiamente già in ghiaccio per i ragazzi del CT Roberto Mancini, con il pass staccato in largo anticipo. Un cammino di primissimo livello per gli Azzurri che hanno messo in mostra ottimo gioco, qualità e personalità, in un girone, quello J, non impossibile certo, ma che doveva dare nuovo slancio dopo il disastro ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Efes Istanbul. Programma - orari - tv e streaming : L’Olimpia Milano tornerà in campo giovedì alle 20.45 per la seconda partita di questo doppio turno settimanale di Eurolega 2019-2020. I meneghini, tra le mura amiche, dovranno vedersela coi turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, una delle squadre più forti del continente che, in questo momento, affianca il sodalizio allenato da coach Ettore Messina in testa alla classifica della massima competizione europea. La partita tra l’Olimpia ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Maccabi. Programma - orari - tv e streaming : Nuova settimana con il doppio impegno per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum si presentano prima il Maccabi (martedì) e poi l’Anadolu Efes (giovedì), entrambe con un record di 6-2 proprio come la squadra di Messina. La prima sfida sarà contro il Maccabi, formazione più in forma attualmente di tutta la competizione, viste le sei vittorie consecutive, che hanno dato agli israeliani la possibilità di raggiungere il primo posto in ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Oldenburg-Trento. Programma - orario e tv : Si gioca mercoledì alle 20.00 alla Grosse EWE Arena la partita tra i tedeschi dell’EWE Oldenburg e la Dolomiti Energia Trentino valida per l’ottava giornata, la terza di ritorno, del gruppo D della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. I ragazzi di coach Nicola Brienza vogliono una vittoria per rientrare tra le qualificate alle Top 16 della competizione raggiungendo così i padroni di casa guidati da Mladen Drijencic che sono a quattro ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Andorra-Virtus Bologna. Programma - orario e tv : Tornerà in campo mercoledì, da già qualificata per le Top 16 di EuroCup 2019-2020, la Virtus Bologna: questa volta la trasferta è quella di Andorra. Le V nere, da sole in testa al girone A, fanno parte dei tre team che già sono certi di giocare ancora dall’8 gennaio al 4 marzo. Andorra, invece, è al terzo posto con quattro vittorie e tre sconfitte, che per ora lascia un certo margine di tranquillità in merito al superamento della prima ...