eSIM in arrivo in Italia | cos' è | come funziona e quali smartphone sono compatibili

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) La nuovasta per arrivare in. La nuova scheda virtuale che prenderà gradualmente il posto dei piccoli chip in silicio che ci servono per telefonare e andare su Internet sarà la grande protagonista del 2020 complice l'dei primicon il nuovo standard: su tutti iPhone 11, 11 Pro e il Motorola Razr, il primo are esclusivamente attraverso le. Proprio il lancio del telefono pieghevole di Lenovo ha velocizzato le pratiche inspingendo TIM e Vodafone a cercare di superare i limiti burocratici introducendo una novità attesa da anni. Almeno dal 2017, da quando l'Apple Watch Series 3 debuttò nel nostro paese con la possibilità di «duplicare» la scheda SIM presente sull'iPhone. Da allora Cupertino ha puntato forte sulla, continuando la sua storica battaglia contro le schede SIM: ...

DilectisG : RT @generazionApple: TIM: in arrivo le eSIM per iPhone e iPad! #iPhone #iPad #eSIM #Tim #Telecom #Apple - AppleNews_it : RT @generazionApple: TIM: in arrivo le eSIM per iPhone e iPad! #iPhone #iPad #eSIM #Tim #Telecom #Apple - generazionApple : TIM: in arrivo le eSIM per iPhone e iPad! #iPhone #iPad #eSIM #Tim #Telecom #Apple -