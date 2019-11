Emre Can perde la pazienza | “alla Juventus tanti giovani sprecano il loro talento”

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019)Can rifila una stoccata alleleve della: secondo il centrocampista bianconero alcuni baby talenti non hanno il giusto atteggiamento durante gli allenamenti Con lalo si sente parlare poco, anche a causa delle scarse presenze in campo, ma quando va in ritiro con la nazionaleCan fa sempre notizia. Il tedesco, nelle sue ultime dichiarazioni, ha preso di mira idellache a suo dire si allenerebbero con troppa sufficienza: “è un peccato come certi ragazzi gestiscano il proprio talento. Non riesco a capirli: hanno l’occasione della vita, allenandosi con i professionisti, ma alcuni hanno un linguaggio del corpo che mi fa arrabbiare. Non so se si rendono conto di non essere nell’ambiente giusto. Alla Juve vado spesso da questi ragazzi e parlo conper cercare di evidenziare quali occasioni gli si aprirebbero dando il massimo. ...

