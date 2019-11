Emilia-Romagna Allerta Rossa 19 Novembre 2019

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Allerta Meteo Emilia Romagna : allarme rossa su pianura e costa ferrarese : Allerta rossa – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Ad emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno segnato anche una Allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica sul resto della regione, esclusa, la Romagna in cui l’Allerta è gialla e per criticità costiera sulla riviera ...

Regionali Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) : “Ius soli? Priorità sono dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax” : “Ius soli? Le due Priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”. Il presidente Pd della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini frena sulla riforma della cittadinanza. Dopo che il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervenendo ieri a Bologna per la direzione del partito, ha ...

L'acqua invade l'Emilia Romagna - le immagini dall'alto : Anche l'Emilia Romagna è stata messa in ginocchio dal maltempo: allagamenti nelle campagne e nei paesi intorno a Bologna e Modena (immagini dei vigili del fuoco) Redazione ?

ELEZIONI Emilia-ROMAGNA/ Il Pd ha capito che le sardine aiutano Salvini? : Oggi le sardine replicano a Modena. A bene vedere però la loro è una piazza molto politica e per nulla amministrativa. Quello che vuole Salvini

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - la sfida si deciderà in pochi voti - le piccole città sono per la Lega - le grandi per il Pd : Una situazione paradossale che rende l’immagine di come sia difficile capire come si comporteranno gli Emiliani il prossimo 26 gennaio. Secondo gli Ultimi sondaggi gli elettori delle piccole città spingeranno con il loro voto per il cambiamento, mentre le grandi città voteranno per Bonaccini e per il Pd. Ne esce fuori l’Emilia Romagna spaccata in due con intere aree della regione pronte a voltare pagina, dopo 50 anni di egemonia rossa ...

Maltempo - Borgonzoni chiede lo stato di calamità per Emilia-Romagna : “Regione è responsabile” : "Anche quest'anno si contano i danni per mancanti interventi strutturali e per l'assenza di opere, su cui la Regione non ha ancora voluto investire. Siamo vicini agli emiliano romagnoli colpiti e pronti a fare di tutto per sostenere, in tutte le sedi, lo stanziamento di adeguati fondi e il dovuto risarcimento post danni": la candidata del centrodestra in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, commenta la situazione nel territorio messo in ginocchio ...

Matteo Salvini vede il trionfo in Emilia Romagna - la bomba dalle Coop rosse su Lega - Pd e "sardine" : Adesso Matteo Salvini vede davvero il trionfo in Emilia Romagna. L'intervista di Claudio Levorato, presidente del colosso Rekeep, ex ManutenCoop, al Resto del Carlino è tanto significativa quanto preoccupante per la sinistra: il massimo rappresentante delle cosiddette Coop rosse, infatti, afferma a

Maltempo - esonda l'Idice in Emilia-Romagna : 200 evacuati. FOTO : Il torrente ha rotto un argine nei pressi della cittadina di Budrio. Oltre duecento le persone fatte allontanare dalle proprie abitazioni. L'amministrazione comunale ai cittadini: non andate sul posto e usate la massima prudenza sulle strade. LA FOTOGALLERY

Maltempo Emilia Romagna - esonda l'Idice a Budrio. VIDEO : Situazione preoccupante per il Maltempo anche in Emilia Romagna. Nella zona di Budrio, nel bolognese, è esondato il torrente Idice: sono oltre 200 gli evacuati e una coppia di coniugi sono stati salvati con un elicottero dei vigili del fuoco. La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara) è interrotta a Budrio per allagamento dei binari. Ora si teme anche l'esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la ...

Istituto Cattaneo - sondaggi e studi : "Effetto Brexit" in Emilia Romagna. Mappa del voto - Lega col turbo : Ci sono due Emilia Romagna, spiega una ricerca dell'Istituto Cattaneo in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio, pubblicato dal Corriere della Sera. Quella delle città, che votano tendenzialmente a sinistra e si riconoscono nel "popolo delle sardine". E quella del cuore rurale delle province,

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...