Ecco perché l' Italia ha detto no all' abolizione dell' ora legale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il nostro paese non vuole scegliere tra orae ora solare. L’si è opposta alla richiesta di Bruxelles che ha domandato a ogni paese’Unione europea di prendere una decisione in proposito. Entro il 2021 avremmo dovuto decidere qualee due mantenere tutto l’anno. A giugno però il governo Conte I ha fatto domanda formale per mantenere la situazione così com’è. Il governo Conte bis non ha per il momento deciso di modificare il documento. Secondo il Corrierea Sera, sono tre i motivi fondamentali che hanno portato a questa presa di posizione.Prima di tutto non vi sarebbe una chiara valutazione dei vantaggi e degli svantaggi. Come si legge nel documento vi sarebbe la “mancanza di una valutazione d’impatto dalla quale si possa evincere, in modo esaustivo, il quadro dei vantaggi e degli svantaggi”. Non ci sarebbe nulla di scientifico che possa assicurare che cambiare ...

