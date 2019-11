E’ un’Italia da 10 e lode | Armenia asfaltata sotto nove reti | Mancini ritocca i suoi

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) Vittoria esagerata dell’Italia nell’ultimo match del Gruppo J di Qualificazione ad Euro 2020, gli azzurri rifilanoall’al Barbera Un’Italia pazzesca, una Nazionale bella e sbarazzina che continua a far sognare i tifosi italiani. La selezione dichiude con dieci vittorie su dieci partite il proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, allungando a undici il filotto di successi consecutivi. Alfredo Falcone/LaPresse Immobile e compagni metto in punto esclamativo al Barbera, asfaltandola malcapitata, un risultato esagerato che non rappresenta però la vittoria più larga della storia azzurra. Furono infatti 11 i gol realizzati contro l’Egitto nel 1929, mentre terminò 9-0 la sfida con gli Stati Uniti nel 1948. Settant’anni dopo, l’Italia torna a dilagare grazie ad un gioco davvero spumeggiante, ...

