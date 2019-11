Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019) Continua il percorso di qualificazione che definirà il tabellone con i tre team finalisti chiamati a contendersi l'ambito titolo di campione del Red. Mancano infatti poco meno di 4 settimane e 3 turni del nuovo formato The Tower prima delprevisto per sabato 14 dicembre a Milano presso lo Studio 6 di Infront Centro di Produzione.Vediamo di seguito tutti i dettagli sull'evento con il comunicato ufficiale: Leggi altro...

Eurogamer_it : È iniziato il conto alla rovescia per il gran finale del Red Bull Factions #LoL - LinkaTv : E' iniziato Conto alla rovescia su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - salvato78753268 : @RepubblicaTv @repubblica Ma li mortacci vostri.... ma avete mai lavorato un giorno in vita vostra??? 540€ ma te re… -