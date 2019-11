Due le squadre di GSK Italia che hanno partecipato alla Verona Marathon

Atleti e soccorritori - Gsk con Due squadre alla Verona Marathon : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Due squadre, una di Atleti e una di soccorritori, per donare e per rendersi utili. Gsk partecipa alla Verona Marathon del 17 novembre con una squadra guidata dal presidente di Gsk Italia Luis Arosemena, ironman, specialità che pratica a livello amatoriale. La motivazione sarà quella di donare ad Abeo-Associazione Bambino Emopatico Oncologico 14 euro per ogni chilometro percorso. Il tutto con una marcia in ...

Roma - Florenzi ha deciso di andare via : Due squadre di Serie A sulle tracce dell’esterno giallorosso : Il giocatore della Roma è stato messo da Fonseca ai margini del progetto tecnico, per questo motivo si apre la possibilità di un addio già a gennaio L’avventura di Alessandro Florenzi alla Roma sembra essere giunta al capolinea, colpa di Paulo Fonseca che ha deciso di mettere l’ex capitano giallorosso ai margini del proprio progetto tecnico. LaPresse/Jennifer Lorenzini Sono ormai sei le partite trascorse in panchina ...

Roma e Lazio - furti in piena regola! Le Due squadre di nuovo “rapinate” in Europa - si introduca la Var… : Facciamo uscire fuori il nostro spirito nazionalista, quando serve. Il giorno dopo la serata di Europa League, il bottino è amaro, molto. Le due italiane impegnate nella competizione, Roma e Lazio, si sono fatte beffare nell’extra time rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Celtic, come all’andata. Sicuramente da non giustificare le disattenzioni difensive finali, come se gli episodi di qualche settimana fa non avessero ...

Ciclismo su pista - la situazione dell’Italia nel ranking mondiale : solida leadership nei Due inseguimenti a squadre. Confalonieri e Fidanza svettano nella corsa a punti e nello scratch : Dopo gli Europei di Apeldoorn, si è conclusa anche la prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 andata in scena quest’ultimo weekend a Minsk. Sono state tantissime le soddisfazioni arrivate dagli azzurri, sempre più protagonisti della scena internazionale su pista e sempre più decisi e convinti nel migliorarsi giorno dopo giorno in previsione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La gioia più grande è arrivata, senza ombra di dubbio, da parte di ...

Rugby - Finale Mondiali 2019 : Inghilterra-Sudafrica - le formazioni titolari e i XV delle Due squadre : Inghilterra e Sudafrica sono pronte per affrontarsi nella Finale dei Mondiali 2019 di Rugby che si giocherà sabato 2 novembre (ore 10.00) a Yokohama (Giappone). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato che mette in palio la prestigiosa Webb Ellis Cup, uno dei trofei più ambiti nell’universo sportivo internazionale. In terra nipponica ci sarà spazio per la rivincita del 2007 quando gli Springboks si ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup basket in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 viaggi in lunetta complessivi tra le Due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

Maltempo - il ministro in Piemonte e Liguria : “Due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” : “Sono in corso attività d’istruttoria” e “due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” nelle zone colpite dal Maltempo tra il 19 e 22 ottobre scorso in Piemonte e Liguria. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad una interrogazione sugli orientamenti del Governo in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone della provincia ...

Giro d’Italia 2020 - quali saranno le 4 wild card? Due inviti obbligati - le squadre italiane Professional sperano : Al Giro d’Italia 2020 saranno invitate quattro squadre dagli organizzatori della RCS Sport, si tratta di formazioni al di fuori del World Tour e che naturalmente non sono già ammesse di diritto alla Corsa Rosa (19 compagini sono già certe di potere e dovere correre sulle strade del Bel Paese). La riforma della UCI ha però cambiato le carte in tavola e ci dovrebbero essere delle novità per la prossima edizione che scatterà sabato 9 maggio ...

Dagospia : 'Festino dopo Inter Juventus per alcuni giocatori delle Due squadre' : dopo più di 20 giorni il match Inter e Juventus torna a far parlare di sé, non tanto per il risultato (2 a 1 per i bianconeri) ma per il post partita. Secondo il noto giornale di gossip Dagospia alcuni giocatori dell'Inter e della Juventus avrebbero passato una notte infuocata con alcune modelle tutte dell'est Europa. Il festino a luci rosse si sarebbe svolto a Milano, in zona Monumentale, in un locale affittato per l'occasione. Secondo il ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le Due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

Lecce-Juventus 1-1 : Valeri concede Due rigori dubbiosi ad entrambe le squadre : La sfida di quest’oggi tra Lecce e Juventus in terra salentina porta con sè inevitabili polemiche per i due dubbiosi rigori concessi dall’arbitro Valeri ad entrambe le compagini. Oggi pomeriggio si è giocato l’anticipo pomeridiano della nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare di Lecce la tra la formazione salentina e la Juventus. Ad inizio del secondo tempo, la Juventus di Maurizio Sarri passa in vantaggio a ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : via alla ventiDuesima edizione. Italia tra esperti - rampanti e altre questioni : Partono oggi gli Europei a squadre di Scacchi per l’edizione 2019, che si svolge a Batumi, in Georgia. Quaranta sono i Paesi che partecipano al torneo Open e trentadue quelli in gara nel femminile (in tal senso, però, questa è la dodicesima edizione, dato che l’apposita manifestazione, parallela a quella Open, è stata inserita solo nel 1992). Il titolo Open è detenuto dall’Azerbaigian, quello femminile dalla Russia. Il ...

Genova - Due squadre allo sbando : così Preziosi e Ferrero tengono in ostaggio Genoa e Samp : Ultimo e penultimo posto, una città di grande tradizione, due squadre allo sbando: Genova è ostaggio di Enrico Preziosi e Massimo Ferrero. Sampdoria e Genoa non si ritrovavano insieme sul fondo della classifica addirittura dal 1974, anno in cui i rossoblù arrivarono ultimo e i doriani si salvarono solo grazie alla retrocessione a tavolino del Verona. I tifosi faranno gli scongiuri, è ancora presto per dire come finirà l’annata ma di certo oggi ...