Dottor Nowzaradan | età | altezza | peso | moglie | figli e nome

Vite al limite - morti 6 pazienti del Dottor Nowzaradan : ecco chi sono : sono in onda sul canale Real Time le puntate di ”Vite al limite”, lo show che in America va in onda con il nome di My 600lb life. Ogni giorno il chirurgo bariatrico dottor Nowzaradan si trova di fronte a grandi sfide, per riuscire ad aiutare i suoi pazienti tutti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo. Imperturbabile e disposto a rimproverare nei suoi modi bruschi i suoi pazienti, si è costruito una fama mondiale e non ...