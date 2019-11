DIRETTA ITALIA CANADA Fognini Pospisil | 6-7 3-2 | | Fabio prova ad allungare | 2set

LIVE Italia-Canada - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Pospisil batte un brutto Fognini - ora ci si affida a Berrettini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui! Fognini perde il primo incontro di questa Coppa Davis 2019 contro Pospisil: 6-7 (5) 5-7 lo score per il canadese. Fognini deludente e situazione di vantaggio per il Canada. 40-15 Stecca il dritto Fognini e due match-point per il canadese. 30-15 Altro ace centrale del canadese. 15-15 Ace esterno di Pospisil. 0-15 Perde il primo punto il canadese, con il dritto. C’è il break! ...

Buona prima al centro di Fognini e 5-4 in suo favore nel 2° set. Ora il canadese andrà a servire per rimanere nel parziale. 40-15 Il nastro devia out il dritto di Fognini. 40-0 Splendido rovescio incrociato di Fognini sull'attacco di Pospisil. 30-0 Lunga la risposta con il dritto di Pospisil. 15-0 Ottimo dritto in cross di Fognini da destra. Ace al centro di Pospisil e 4-4 nel 2° set.

18.03 End di studio fino al decimo lancio, la casa è libera. 17.59 Meraviglioso Retornaz con il suo ultimo lancio allontana l'unica stone avversaria colorando d'azzurro la casa. 17.54 Fantastica ITALIA!!!! Tre punti nel sesto end e situazione in parità: 5-5 17.45 Mosaner lancia la sua stone nel cuore della casa. 17.38 Al giro di boa del match la Norvegia si presenta in vantaggio. Gli azzurri

A zero Fognini tiene il servizio e si porta sul 4-3 nel secondo set. Ora sarà il canadese, che ha vinto il primo parziale, ad andare a servire. Non ci sono stati break nella seconda frazione. 40-0 Ace centrale di Fabio. 30-0 Ottima l'accelerazione di rovescio di Fognini con il lungolinea. 15-0 Out la risposta di rovescio di Pospisil. 3-3 nel secondo set, rovescio in rete di Fognini e

Risolve con un serve&volley Fognini e conduce 2-1 nel 2° set, ma non senza soffrire. Pospisil va a servire. Servizio slice di Fognini che mette in difficoltà Pospisil e vantaggio. 40-40 Passante di Pospisil su una giocata a rete non ben giocata dall'azzurro. Vantaggio Fognini, pesante ancora il dritto del ligure e altra palla per il 2-1 nel 2° set. 40-40 Doppio fallo di

17.35 Ulsrud non sbaglia l'ultima stone e consegna un altro punto ai suoi: 5-2 17.28 Siamo giunti all'undicesimo lancio del quindo end. Gli azzurri hanno posizionato per il momento tre stone all'interno della casa anche se l'ultima sarà lanciata dalla Norvegia. 17.23 I risultati delle altre partite: Svizzera-Inghilterra 4-2, Germania-Russia 5-1, Svezia-Olanda 7-2, Scozia-Danimarca

Vantaggio Pospisil, Fognini non riesce a controllare il dritto del canadese. 40-40 Ottimo rovescio lungolinea di Pospisil che sta salendo anche da fondo. Vantaggio Fognini, lunga di poco la risposta di rovescio del canadese. 40-40 Palla corta di Pospisil, ancora, con un Fognini molto dietro. 40-30 Ottima prima al centro di Fognini e palla del 2-1 nel 2° set. 30-30 Buono l'attacco con il

Rovescio in back in rete di Fognini e primo set regalato a Pospisil 7-6 (5). Davvero tanti rimpianti per il ligure. 5-6 Out il dritto di Pospisil ma ora il canadese può chiudere con il servizio il primo set. Attenzione! 4-6 Ottimo passante incrociato di rovescio di Pospisil che sorprende Fognini e due set-point per lui. 4-5 Bella stavolta la risposta di Fognini con il dritto e giocata a rete

17.18 Retornaz piazza perfettamente l'ultima stone e consente all'Italia di riavvicinarsi: 4-2. 17.11 Situazione complicata in questo quarto end. All'interno della casa tre stone norvegesi. Ora tocca a Mosaner. 17.06 Gli azzurri devono immediatamente resettare quanto accaduto e concentrarsi sulla prossima mano. 17.01 Terribile mazzata per l'Italia!!! La Norvegia conquista tre

Rovescio lungolinea completamente sbagliato dal canadese e dunque si va al tie-break. 40-15 Dritto lungolinea magnifico del ligure e due palle del 6-6. 30-15 Ottimo dritto in corsa di Fognini. 15-15 Risposta d'incontro di rovescio sulla riga di Pospisil. 15-0 Out il rovescio d'attacco di Pospisil, che come sempre forza nello scambio. Pospisil si salva dunque, annullando tre palle

17.06 Gli azzurri devono immediatamente resettare quanto accaduto e concentrarsi sulla prossima mano. 17.01 Terribile mazzata per l'Italia!!! La Norvegia conquista tre punti nel terzo end e sale 4-1. 16.54 Dopo quattro lanci nel terzo end l'Italia ha piazzato una guardia al di fuori della casa con un'altra stone all'interno. 16.47 Lo skip azzurro si limita a difendere il punto

30-30 Risposta sulla riga con il dritto di Pospisil. 30-15 Ancora dritto troppo lungo per Pospisil, che prova a liberarsi dello scambio. 15-15 Il dritto di Fognini finisce out, per via di un nastro poco fortunato. 15-0 Sbaglia il rovescio Pospisil ancora nello scambio. Dritto profondo di Pospisil che tiene il servizio e si porta sul 5-4 nel 1° set. L'azzurro servirà per rimanere nel

30-15 Ace centrale di Pospisil. 15-15 Largo il dritto incrociato di Pospisil che non tiene nello scambio prolungato. 15-0 Fa buona guardia a rete Pospisil, nonostante l'ottimo tentativo di passante di Fognini. Tiene la battuta Fabio, ottima giocata con il rovescio in back e Pospisil affossa in rete. 4-4 nel 1° set e Pospisil va a servire. 40-0 In manovra ancora una volta Pospisil manda

Attacco di dritto lungo di Pospisil e 4-2 per il canadese in questo primo set che andrà a servire. 40-15 Quarto doppio fallo di Fognini, che ne sta facendo davvero troppi. 40-0 Ottimo rovescio di controbalzo di Fognini e niente da fare per Pospisil. 30-0 Ancora rovescio a rete di Pospisil, che fa fatica da fondo. 15-0 Dritto in rete in risposta di Pospisil. Ottimo smash di Pospisil, che tiene