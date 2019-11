Dipendenti Lega pagati con soldi pubblici | le testimonianze | “Vertici sapevano | sistema

Come la Lega ha pagato decine di propri Dipendenti con i soldi degli italiani : Come la Lega ha per anni fatto pagare agli italiani le spese per i propri dipendenti, utilizzando le risorse dei gruppi regionali. Una spesa che, solo per la regione Lombardia si attesterebbe sui 7 milioni di euro. Ecco il racconto a Fanpage.it di una fonte che ha lavorato con i vertici del Carroccio.Continua a leggere