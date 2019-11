Di Maio temporeggia ancora sull’Emilia Pressioni degli eletti M5s | “Lì siamo nati | base

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Hanno fatto “i compiti” che ha chiesto loro Luigi Di, ma non è bastato per sbloccare la situazione. I parlamentari e consiglieri 5 stelle in Emilia-Romagna si sono presentati oggi davanti al capo politico per l’ennesimo incontro in vista delle Regionali del 26 gennaio: hanno consegnato il report con le attività fatte in Regione e una lista di possibili candidati “forti”. Il leader ha ringraziato e ha detto che si prenderàdel tempo per riflettere, ovvero non è convinto: ci sono troppi rischi, dai sondaggi che li danno al 5 per cento agli effetti sul governo se vincesse la Lega. Per non parlare della botta per lo stesso Di. Di fronte però, raccontano fonti interne M5s a ilfattoquotidiano.it, il leader si è trovato un gruppo compatto di portavoce sul territorio che sul punto non intendono fare passi indietro: non vogliono sentire ragioni e ...

