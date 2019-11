Di Maio all' attacco di Italia Viva Manovra | il governo ai ferri corti

Ex ministra Trenta - Di Maio : “Inaccettabile - lasci l’alloggio. Ci fa arrabbiare perché noi siamo sempre quelli che si tagliano lo stipendio” : “L’ex ministra Trenta? Con tutti gli errori che si possono fare, dal mio punto di vista, questa cosa è inaccettabile. Lei ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa. Aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Elisabetta Trenta, che ha ...

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con ius soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo ius soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Di Maio attacca Zingaretti : “Con mezzo Paese sott’acqua uno pensa allo Ius Soli? Siamo sconcertati” : C’è mezzo Paese sott’acqua e uno pensa allo ius Soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. PenSiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare": così Luigi Di Maio risponde al segretario dem Nicola Zingaretti che aveva introdotto lo ius soli in agenda parlamentare.Continua a leggere

Calderoli indignato per Di Maio che parla di ironia della sorte per sala regione allagata : Duro attacco di Roberto Calderoli contro la battuta del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che aveva provato a fare ironia sulla votazione del centrodestra in Consiglio regionale a Venezia, a seguito del quale si è verificato l'allagamento dell'aula. Calderoli sottolinea come un Ministro della Repubblica non può permettersi simili dichiarazioni, visto che rappresenta l'immagine del nostro paese all'estero, e invita il premier a cacciarlo dal ...

Venezia alluvionata - "Di Maio scherza ma sapete dov'era in quelle ore?". Il video che accusa il grillino : Sfotte la Regione Veneto e il centrodestra, Luigi Di Maio, ma viene subito rintuzzato dai sostenitori del governatore Luca Zaia. La battuta del ministro degli Esteri su Venezia alluvionata e "l'ironia della sorte" per la mozione M5s sui cambiamenti climatici respinta dalla giunta pochi giorni prima

Luigi Di Maio - "ironia della sorte" su Venezia. La battuta sull'alluvione contro la Lega - Calderoli furioso : "L'ironia della sorte" di cui ha parlato Luigi Di Maio a proposito della alluvione che ha devastato Venezia fa infuriare la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle nella sua diretta su Facebook ha ricordato con un mezzo sorriso come pochi giorni prima del disastro la giunta regionale del Veneto, di c

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Il Mose è stato il più grande monumento alla corruzione in Italia - ma va completato” : “C’era un’opera di dubbia utilità, perché il Mose non è detto che risolva tutti i problemi. È stato il più grande monumento alla corruzione in Italia”, ma “senza spendere un euro più, credo che vada completato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. ...

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5s. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

Accordi&Disaccordi (Nove) - Luigi Di Maio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 15 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. venerdì 15 novembre alle 22.45 l’ospite in studio sarà il ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Si discuterà della questione rovente dell’Ex Ilva con l’incontro tra governo, sindacati e i vertici di Arcelor Mittal. Una vertenza che da giorni sta tenendo col ...

Luigi Di Maio - maxi-stipendi agli otto amici con lui alla Farnesina : una vergogna svelata : Chi trova un amico trova un tesoro. Lo sanno bene i fedelissimi di Luigi Di Maio che con lui al governo hanno avuto solo da guadagnarci. Il trasloco dal Ministero dello Sviluppo economico alla Farnesina non ha fatto perdere al capo politico del Movimento 5 Stelle le buone abitudini. Secondo un'inchi

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Regionali Calabria - M5s incassa il no di Callipo. Di Maio : “Se non siamo pronti non ci presentiamo” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Fuori dal Coro' su Rete4, rispondendo a una domanda sulle imminenti elezioni Regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, che si terranno probabilmente il prossimo 26 gennaio, ha detto: "Ci presenteremo dove siamo pronti a farlo. Su questi dossier prenderemo una decisione concreta nei prossimi giorni". E intanto l'imprenditore Pippo Callipo rinuncia alla candidatura.Continua a leggere

