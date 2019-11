‘Demofollia’ | così Michele Ainis descrive la repubblica dei paradossi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) È il 1511 quando Erasmo esalta la follia: “Qualunque cosa dicano di me comunemente i mortali… ecco qui la prova decisiva che io, io sola, dico, ho il dono di rallegrare gli dei e gli uomini” (Elogio della follia, Serra e Riva, p. 9). Commenta Foucault: nell’Elogio, la follia “è un rapporto sottile che l’uomo intrattiene con se stesso. La personificazione mitologica è un espediente letterario” (Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, p. 30). La filosofia ragiona però anche sul lato oscuro della follia che è “sempre in agguato, andrà conosciuta e rappresentata per poterla combattere, e cioè ironizzata, in tutti i significati del termine ‘ironia’, inesorabile combinazione di riso e pianto, di Democrito ed Eraclito” (Massimo Cacciari, La mente inquieta, Einaudi, p. 16). Ora è in libreria, da qualche settimana, un libro che indaga gli effetti paradossali ...

