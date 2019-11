Decreto fiscale 2020 | proposte bocciate in parlamento Quali sono

Acconto cedolare secca 2020 : novità nel Decreto fiscale e cosa cambia : Acconto cedolare secca 2020: novità nel decreto fiscale e cosa cambia Con la Risoluzione n. 93/E dello scorso 12 novembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito ai versamenti dell’Acconto Irpef, Ires e Irap nonché a quello relativo alla cedolare secca, dopo i cambiamenti apportati dal decreto fiscale 2020. Andiamo a vedere cosa dice il testo e quali sono le principali novità sulla questione. Acconto cedolare secca 2020: i ...

Decreto fiscale 2020 : pec - conto corrente - appalti e ritenute. Cosa cambia : Decreto Fiscale 2020: pec, conto corrente, appalti e ritenute. Cosa cambia Con la pubblicazione del Decreto Fiscale, avvenuta il 26 ottobre scorso, sono ormai note le novità in arriva per lavoratori, aziende e contribuenti in generale. Decreto Fiscale 2020: testo in Gazzetta Ufficiale, quando entra in vigore Decreto Fiscale: nuovi oneri per appalti e subappalti Dal primo gennaio 2020 ci saranno nuovi obblighi per appalti e subappalti: ...

Decreto fiscale - dall’Iva sugli assorbenti al bonus airbag : le proposte bocciate : La presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, stima che alla fine gli emendamenti al dl Fisco che avranno passato il vaglio dell’ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì.

Italia Viva continua a provocare M5S : raffica di emendamenti al Decreto fiscale : Ormai è il marchio di fabbrica del partito: scagliarsi contro i provvedimenti che ha contribuito ad approvare collegialmente in Consiglio dei ministri. Sono circa mille (ma potrebbero calare a 700) le proposte di modifica al Decreto fiscale depositate in Commissione Finanze alla Camera, ma quelli che fanno più rumore arrivano - consuetudine - da Italia Viva. Dopo le battaglie già annunciate alla plastic tax e ...

Seggiolini - Iva sugli assorbenti - pace fiscale : la carica dei 900 emendamenti al Decreto fiscale : Circa 900 emendamenti per correggere e migliorare, almeno nelle intenzioni dei partiti, il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio ora all’esame della commissione Finanze della Camera. Si va dalle sanzioni per i dispositivi antiabbandono a quelle per la lotteria degli scontrini

Ex Ilva - Italia Viva presenta due emendamenti al Decreto fiscale per reintrodurre lo scudo penale : Il primo emendamento è stato creato ad hoc per il caso dell'accaieria di Taranto, mentre il secondo è una proposta più generale in tema di imprese sottoposte a opere di bonifica ambientale. Le modifiche avanzate dal partito di Matteo Renzi riguardano l'articolo 4 del decreto Fiscale, il quale tratta il tema della burocrazia aziendale, e il 39, incentrato sui reati tributari.Continua a leggere

Acconti e Versamenti : il Decreto fiscale 2020 riduce le percentuali per i contribuenti ISA : Il Decreto Fiscale 2020, collegato alla Legge di Bilancio, tra i suoi 60 articoli contiene diverse sorprese per i contribuenti italiani. Certamente una di queste è presente all'interno del corposo Capo V rubricato "Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili". Questa sezione del Decreto Fiscale 2020 contiene ben 21 articoli, dall'articolo 40 al 60, che affrontano gli argomenti più disparati. Ma quello che qui interessa è il terzultimo, ...

Decreto fiscale 2020 : testo in Gazzetta Ufficiale - quando entra in vigore : Decreto fiscale 2020: testo in Gazzetta Ufficiale, quando entra in vigore Decreto fiscale 2020 – Il Decreto fiscale è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 avente ad oggetto le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 252 la data di entrata in vigore è il 27 ottobre 2019. ...

Carburanti : il Decreto fiscale 'dichiara guerra' alle frodi sulle accise : Il testo del Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore dal giorno immediatamente successivo, cioè domenica 27 ottobre. Nonostante in sede di conversione in legge da parte del Parlamento alcune norme potrebbero subire delle modifiche, il testo di legge presenta delle importanti novità tra cui il contrasto alle frodi in ...

Decreto fiscale 2020 : vietate le compensazioni nell'accollo di imposta altrui : Il Decreto Fiscale 2020 è stato definitivamente approvato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 252, Serie Generale. Si tratta del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n° 124. Trattandosi di un Decreto in materia tributaria è abbastanza corposo e affronta diverse tematiche. Si compone di ben 60 articoli e, come recita la norma di chiusura finale, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ...

Reverse Charge : il Decreto fiscale 2020 lo estende al contrasto al lavoro nero : Come sa la maggioranza dei lavoratori autonomi e degli operatori commerciali italiani, per Reverse Charge si intende l'inversione contabile del versamento dell'Iva. Normalmente, in un rapporto commerciale è il fornitore del servizio ad incassare l'Iva incorporandola nel prezzo di vendita pagato dal cliente per poi rigirare l'importo all'Erario. Nel Reverse Charge l'Iva viene accreditata al committente e sarà quest'ultimo a rigirarla allo Stato. ...

Entra in vigore il Decreto fiscale : ecco le misure - dalla lotta al contante al piano anti-evasione : Ieri è Entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge fiscale n. 124. Nel testo non ci sono molte misure chiave della manovra del governo giallorosso, che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020, ma è presente la stretta sul contante, l'inasprimento delle pene per gli evasori e l'incentivo al pagamento elettronico.Continua a leggere