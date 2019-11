Death Stranding debutta al primo posto nella classifica software italiana

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019)di Hideo Kojima è ormai disponibile dallo scorso 8 novembre per PS4 e, a quanto pare, i giocatori italiani hanno subito apprezzato il titolo, dato che ha conquistato immediatamente la vetta dellasettimanale.Alle spalle ditroviamo Call of Duty: Modern Warfare, che scivola in seconda posizione, mentre a chiudere il podio c'è FIFA 20 di EA.Luigi's Mansion 3, secondo la scorsa settimana, è ora al quartoe al quinto troviamo un'altra new entry, ovvero Need for Speed Heat.Leggi altro...

