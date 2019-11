Daniele | morto a 16 anni dopo aver sottratto l’auto alla madre | “Non fate come nostro

Chiari in lacrime : in Brembi è morto Daniele Bazzardi di soli 4 anni : Daniele Bazzardi , un bambino di quattro anni , è morto agli Spedali civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in

Daniele Pozzi è morto/ Body builder 23enne trovato senza vita in un albergo : Daniele Pozzi , noto Body builer trovato morto in una stanza d' albergo di Padova: il 23enne aveva appena partecipato a una gara.

Daniele Pozzi - trovato morto nella sua camera d’albergo il famoso body builder : Aveva partecipato a una gara domenica 22 settembre e lunedì 23 è stato ri trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Daniele Pozzi , 23 anni, era molto conosciuto nel mondo del body building e proprio in Fiera a Padova, dove si è svolta la sua ultima competizione, aveva conquistato cinque medaglie. L’uomo alloggiava in un albergo della città veneta. A scoprire il suo corpo senza vita è stata la fidanzata. Nessun segno di violenza e ...

Sfera Ebbasta si commuove a X Factor per Daniele e ricorda il padre morto : X Factor 2019: Sfera Ebbasta si commuove per il papà di Daniele, un aspirante concorrente La seconda puntata di X Factor 2019 si è conclusa con Sfera Ebbasta commosso per il padre morto. Ha ricordato il genitore perché si è presentato alle Audizioni un ragazzo che ha perso il suo da poco. Il concorrente, o […] L'articolo Sfera Ebbasta si commuove a X Factor per Daniele e ricorda il padre morto proviene da Gossip e Tv.