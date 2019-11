Dall’Iva agevolata sui profilattici al bonus sorveglianza | ecco gli emendamenti alla

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) Sono circa 4550 le proposte di modifica presentati in commissione Bilancio al Senato. Fra queste, più di 1.500 arrivano dstessa maggioranza. Tra glici sono quelli preannunciati, come gli interventi su plastic tax o sugar tax. Ma spuntano anche delle vere e proprie novità, come la proposta dell'Iva sui preservativi al 10% e un'aliquota al 5% sugli assorbenti, ma solo se bio. Vediamo i cambiamenti che potrebbero interessare la manovra.