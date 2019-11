Da un nuovo tipo di fuoco | il carburante del futuro | presto potremmo fare il pieno con la

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Alla fine di novembre, un razzo Texus dovrebbe partire da Esrange, in Svezia, per raggiungere i 260km di quota e poi ricadere sulla Terra, offrendo ai ricercatori 6 minuti in assenza di gravità. L’obiettivo di questo esperimento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è quello di bruciare polvere di metallo per comprendere undi. La cosiddetta combustione discreta avviene quando del combustibile prendee brucia completamente a causa del calore creato da altri elementi combustibili intorno ad esso, si legge sul sito dell’ESA. A differenza dei fuochi tradizionali che bruciano attraverso il loro combustibile in maniera continua, i fuochi discreti si diffondono saltando da una fonte di combustibile all’altra. Ci sono alcuni esempi di fuochi discreti sulla Terra, fa notare l’ESA. Le stelle filanti accese la Vigilia di Capodanno sono quello più comune, ma anche gli incendi ...

