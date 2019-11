Da Bari si vola anche per Kiev | nuovo collegamento al via dal 30 marzo ogni lunedì e

Fonte : repubblica

(Di lunedì 18 novembre 2019) La compagnia low cost SkyUp airlines ha aperto le prenotazioni: sul sito biglietti sola andataa 63 euro. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Onesti: "importanteper il turismo in Puglia"

