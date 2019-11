Curling | Europei 2019 | l’Italia supera 8-7 la Norvegia all’extra-end

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) L’Italia vince soffrendo contro un’indomita. Gli azzurri piegano gli scandinavi all’extra end. Un trionfo meritato per la grande tenacia che Retornaz e compagni hanno messo sul ghiaccio. Dopo un’inizio abbastanza equilibrato la prima svolta del match è arrivata al terzo end. I norvegesi sono riusciti a portare a casa ben tre punti in una sola mano portandosi sul 4-1. Gli azzurri hanno reagito con pazienza cercando di mettere sul ghiaccio il proprio gioco migliore. Sono arrivati due senza grandi sussulti ma che hanno fissato il parziale sul 5-2 per Ulsrud e compagni. Il sesto end è determinante per l’Italia. Gli azzurri mettono in difficoltà gli avversari sin dalle prime stone e riescono a portare a casa ben 3 punti riportando in equilibrio le sorti del confronto. A questo punto Retornaz e compagni rubano la mano conquistando ben 2 ...

