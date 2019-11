Curling | Europei 2019 | l’Italia femminile supera Finlandia e Lituania Le azzurre volano

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Giornata da incorniciare per l’Italiaimpegnata nella Serie B deglidi. Lehannoto in mattinata 8-7 lae in serata si sono sbarazzate con un netto 9-3 della. Veronica Zappone e compagne hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva che vale il primato in classifica. Nella sessione sette, giocata alle ore 9.00, l’Italia ha dovuto rimontare dal parziale di 3-1 a favore dellanel terzo end. Lehanno messo a segno un punto prima di rubare per due volte la mano, portandosi sul 5-3. Nell’ottava mano lesono riuscite a portare a casa altri due punti prima di subire lo stesso parziale nel nono end. Le scandinave hanno rubato la mano nell’ultimo parziale riportandosi in parità sul 7-7. Decisivo, così come accaduto in serata agli uomini, l’extra-end. Decisamente meno complicata la ...

