Costanza Caracciolo | dedica a Christian Vieri per il primo anno di Stella

Il messaggio di Costanza Caracciolo per il primo compleanno della figlia è il più dolce (e ha una dedica anche per il papà Bobo Vieri) : Ha scritto un messaggio per il primo compleanno della figlia Stella colmo di emozione. Costanza Caracciolo su Instagram ha pubblicato un post pieno di dolcezza, ma non ha dimenticato di menzionare Bobo Vieri: “Auguri al papà migliore del mondo - si legge in una delle storie pubblicate sul social -. Grazie per aver deciso di condividere questa esperienza meravigliosa con me”.Nella foto scelta dalla showgirl si vede il ...

Pesanti insulti su Instagram - Costanza Caracciolo replica agli haters : "Qualcosa non va nel sistema" : L'ex velina condivide su Instagram gli screenshot degli insulti ricevuti da un'utenta anonima e si rivolge ai fan in un...

