Costa Masnaga | studente travolto dal treno | le sue condizioni sono gravi

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 5a giornata : Costa Masnaga piazza sorpresa e prima vittoria - Broni sconfitta in volata : prima vittoria in Serie A1 per la Limonta Sport Costa Masnaga per quanto riguarda questa stagione, e giunge anche in una maniera che, se non è rocambolesca, perlomeno ha del romanzesco. Nell’impianto di Via Verdi, la squadra di coach Seletti batte per 73-67 la Della Fiore Broni, grazie a una gran prova di Jori Davis (19 punti) e del trio formato da Valentina Baldelli, Reyna Lee Frost e Elisabeth Pavel, tutte a quota 14 (con Frost che ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le lombarde ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : prima gioia per la Virtus Bologna. Lucca fatica ma espugna Costa Masnaga : Si sono giocati due anticipi nel corso di questo sabato che ha inaugurato la terza giornata della Serie A1 femminile di Basket, che avrà il suo climax nel remake della sfida scudetto Schio-Ragusa. Vediamo cos’è successo nei due incontri odierni. SEGAFREDO Virtus BOLOGNA-PALLACANESTRO VIGARANO 73-65 (19-13, 33-33, 58-49) prima vittoria in A1 per la Virtus Bologna, ottenuta oltretutto in un pomeriggio (si è giocato alle ore 15, anticipando ...