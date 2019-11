CorSport | il Napoli pensa a Lobotka Celta Vigo per rinforzare il centrocampo

Il CorSport contro il comunicato del Napoli su Elmas : «Sballato e privo di buon senso» : Il Corriere dello Sporto critica il comunicato con cui ieri sera il Napoli ha annunciato provvedimenti nei confronti di Elmas reo di aver rilasciato dichiarazioni durante il silenzio stampa. Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Nelle ore in cui a Napoli insistono le nubi nere di una crisi violenta e dolorosa, un ragazzo, vent’anni, il diamante come lo chiamano laggiù in Macedonia, parla felice ai giornalisti locali, e ...

CorSport su Insigne : “Furiosamente discusso a Napoli - in Nazionale si trasforma! Al momento nessuno come l’Italia in Europa…” : Polverosi analizza la Nazionale italiana L’editorialista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizza la Nazionale italiana, che ieri ha battuto la Bosnia per 3-0. Ecco uno stralcio dell’analisi: “Iberniamoli tutti e tiriamoli fuori dal congelatore alla vigilia del debutto nell’Europeo. In questo momento nessuna squadra italiana gioca come l’Italia e nessuna Nazionale europea gioca come la nostra. Tre a zero in ...

CorSport : Milan-Napoli - Ancelotti pensa a rispolverare il 4-3-3 : Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Milan e Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport, starebbe pensando a rispolverare il 4-3-3 che ha usato solo una volta contro il Torino. Al momento non lo ha provato, perché in allenamento a Castel Volturno la squadra non è al completo. Si tratta solo di un pensiero. Insigne, Milik, Callejon e Lozano si troverebbero perfettamente nel cambio modulo, anche se resterebbe il problema dell’assenza di un ...

CorSport : il Napoli vuole spiegare pubblicamente l’ammutinamento : I calciatori del Napoli hanno voglia di spiegare pubblicamente cosa è successo la notte dell’ammutinamento. Vogliono chiarire, e vogliono farlo tutti insieme. Lo scrive il Corriere dello Sport. La squadra avrebbe espresso ad Ancelotti e ai dirigenti “la propria intenzione di mettere in chiaro al cospetto del presidente e della città quanto accaduto dopo il Salisburgo” I più desiderosi di spiegare sono Allan e Zielinski. Il primo è stato ...

CorSport : il Napoli vuole trattenere Mertens : Tre dei rinnovi più controversi che riguardano i calciatori del Napoli sono quelli di Allan, Mertens e Callejon. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato più volte il club per discutere un ritocco dell’ingaggio. L’ultima volta è stata settembre, tra la partita con il Liverpool e quella con il Lecce. Poi tutto si è fermato. Scrive il quotidiano sportivo: “L’occasione ...

CorSport : nessun capo rivolta nello spogliatoio del Napoli : La crisi del Napoli è innegabile, così come l’ammutinamento della squadra nei confronti della decisione di andare in ritiro presa dal presidente De Laurentiis, ma non tutto è come appare o per lo meno come è stato raccontato fino ad oggi. Il Corriere dello Sport sconfessa l’idea che esitano dei capi nello spogliatoio del Napoli che abbiano sobillato la rivolta dei compagni Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti ...

CorSport : Ancelotti sa decidere - ma a Napoli gli manca il collante di società e tifosi : Sul Corriere dello Sport, Franco Ordine scrive che, nonostante Carlo Ancelotti sia da sempre considerato un leader calmo, guai a considerarlo vinto e battuto. Ci ha abituati ad avere scatti straordinari. Come nella stagione 2006-07, quando era sulla panchina del Milan. All’indomani di Calciopoli, il club rossonero chiuse il campionato con una penalizzazione di 8 punti in classifica e la retrocessione ai preliminari di Champions. Galliani fece ...

CorSport : paura e fuga delle mogli dei calciatori del Napoli : Dopo l’intrusione in casa di Allan e il danneggiamento dell’auto della moglie di Zielinski la tensione nelle case dei calciatori del Napoli è alta. Tra le loro mogli c’è paura di altri episodi di criminalità, nel timore che siano legati all’ammutinamento di martedì scorso. Il Corriere dello Sport racconta che molte di loro sono corse ai ripari. La moglie di Insigne, ad esempio, si è trasferita a Frattamaggiore. Un po’ per comodità, scrive il ...

CorSport : Manolas - Ghoulam e Allan dovrebbero rientrare Milan-Napoli : Domani riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso ai calciatori del Napoli. E da domani saranno analizzate le condizioni di Manolas, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore greco è ancora alle prese con i postumi dell’infrazione costale e giovedì è anche stato colpito da un virus influenzale che lo ha costretto a saltare la partita con il Genoa. Domani si cercherà di capire che tempi ci sono per il ...

Il CorSport : “Il Napoli si è dissolto - Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” : Il Napoli si è dissolto. “Ancelotti e la grande crisi” titola il Corriere dello Sport. È l’editoriale di Alberto Polverosi che comincia così: E ora che succede? Il Napoli non c’è più. Il suo allenatore, l’uomo delle tre Champions, il leader calmo fuori ma furibondo dentro, non è stato capace di tracciare una strada che portasse fuori dalla crisi. La squadra si è dissolta, fra paure, tormenti, rotture, rivolte, rabbie represse ...

CorSport : Napoli-Genoa - sorpresa Hysaj. Ospina dal primo minuto. Dubbio su Milik : Una partita molto delicata, quella di stasera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è ancora avvolto dalla tensione e si annunciano anche contestazioni dagli spalti, come già avvenuto in occasione dell’allenamento a porte aperte tenutosi in settimana. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che schiererà in campo Ancelotti. Non ci sarà Meret, tra i pali, ma Ospina. La linea difensiva prevede Di Lorenzo a destra e Maksimovic e Koulibaly ...

CorSport : il Napoli pronto a cedere alla Cina Mertens e Callejon : La rivolta di martedì sera, con l’intera squadra che si rifiuta di tornare in ritiro come ordinato da De Laurentiis, potrebbe avere effetti collaterali anche sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport. “a gennaio, se i cinesi dovessero far sul serio, come un anno fa con Hamsik, “rischierebbe” di anticipare gli addii di Mertens e Callejon. Soggetti del desiderio dello Shangai e del Dalian Yifang”. Occorre capire come ...

CorSport : Napoli-Genoa - giocano Lozano e Mertens. In porta Ospina : Sul CorSport le possibili scelte di Ancelotti per la partita di sabato contro il Genoa. Scelte da compiere in un clima non esattamente disteso e dunque più difficili. È la formazione più delicata da scegliere da quando l’allenatore è sulla panchina del Napoli. In porta è molto possibile che ci sia Ospina. Meret non è in perfette condizioni. Ieri si è allenato in palestra, dunque potrebbe lasciare campo al collega colombiano. Molti dubbi anche in ...

CorSport : Quella di Napoli é stata una modesta rivolta : Barbano sul Corriere dello Sport non risparmia nessuno dei protagonisti di questa vicenda del ritiro e dell’ammutinamento che sta tenendo banco a Napoli. Una vicenda che non è nuova, come è stato ricordato da più parti, e che mostra dunque tutti i limiti dei protagonisti C’é in questo eterno ritorno di Napoli una cifra di immaturità esistenziale che pervade i protagonisti, tutti. È una vendetta Quella consumata dal presidente a ...