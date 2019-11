Coppa Davis 2019 | i risultati di lunedì 18 novembre Belgio e Russia si aggiudicano gli

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Non solo il confronto tra Italia e Canada (Gruppo F) a caratterizzare la prima giornata delladi tennis. Ad andare in scena sui campi di Madrid (Spagna) sono state le sfide tra Croazia e(Gruppo B), sul Centrale, e trae Colombia (Gruppo D) sul campo n.3. Ebbene, i campioni del 2018, privi di Marin Cilic, sono stati sconfitti dai russi (anch’essi orfani del loro miglior rappresentante, ovvero Daniil Medvedev) con il netto score di 3-0. Il n.23 del mondo Andrey Rublev ha battuto per 6-3 6-3 il n.280 ATP Borna Gojo, mentre il n.17 del ranking Karen Khachanov l’ha spuntata in un match decisamente lottato contro il n.28 del mondo Borna Coric per 6-7 (4) 6-4 6-4. La, poi, è andata a segno anche con il doppio formato dai due singolaristi citati, vincente contro Dodig/Mektic per 7-6 (3) 6-4. Successo anche per ilcontro la Colombia 2-1. ...

SuperTennisTv : Tra poco LIVE il 1° match di Italia???? vs Canada???? @fabiofogna vs @VasekPospisil ??ch. 64 DTT o 224 Sky ??streaming… - Eurosport_IT : AHI ITALIA! Fognini perde con Pospisil, parte male la #DavisCup degli azzurri???????? - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 0-2 Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare: Berrettini-Fognini-Pospisil… -