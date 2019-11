Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Peccato per l’1-2. Bravi a reagire nel doppio - si pensa al match contro gli USA” : Inizia con una sconfitta il percorso dell’Italia guidata da Corrado Barazzutti nelle Finals di Coppa Davis 2019. Nel format rivoluzionario che, a partire di quest’anno, caratterizzerà la rassegna a squadre più importante con racchetta e pallina a Madrid (Spagna), gli azzurri sono stati battuti 2-1 dal Canada nel primo match del Gruppo F. I ko di Fabio Fognini contro Vasek Pospisil e di Matteo Berrettini contro Denis Shapovalov sono ...

Coppa Davis 2019 : Fabio Fognini non è la soluzione ideale per l’Italia su questa superficie : C’è molta amarezza per la sconfitta dell’Italia contro il Canada nella prima partita del girone F delle Finali di Coppa Davis 2019, maturata già dopo i due singolari. Nel primo Fabio Fognini contro Vasek Pospisil, che ha sostituito all’ultimo momento il 19enne Felix Auger-Aliassime, ha confermato, oltre che tutti i suoi problemi fisici, in particolare quello al piede che si sta trascinando ormai da troppo, ma anche i suoi limiti più di ...

Coppa Davis 2019 : Italia vittoriosa nel doppio con Fognini e Berrettini - Shapovalov e Pospisil sconfitti in tre set : Si conclude con una vittoria in poco più di un’ora e mezza la giornata dell’Italia nel primo giorno delle finali di Coppa Davis 2019. Pur con lo 0-2 sul groppone, simbolo di sconfitta già certa a livello di singolo confronto con il Canada, Fabio Fognini e Matteo Berrettini conquistano il punto che riduce il distacco contro Denis Shapovalov e Vasek Pospisil e soprattutto mettono insieme un tassello importante in quella che si presume ...

Coppa Davis 2019 : i risultati di lunedì 18 novembre. Belgio e Russia si aggiudicano gli incontri della prima giornata : Non solo il confronto tra Italia e Canada (Gruppo F) a caratterizzare la prima giornata della Coppa Davis 2019 di tennis. Ad andare in scena sui campi di Madrid (Spagna) sono state le sfide tra Croazia e Russia (Gruppo B), sul Centrale, e tra Belgio e Colombia (Gruppo D) sul campo n.3. Ebbene, i campioni del 2018, privi di Marin Cilic, sono stati sconfitti dai russi (anch’essi orfani del loro miglior rappresentante, ovvero Daniil Medvedev) ...

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA. Il doppio per continuare a sperare : Berrettini/Fognini-Pospisil/Shapovalov 6-2 - 3-6 - 3-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta meravigliosa di Shapovalov ma la seconda di Fognini non è efficace 15-15 La volèe di dritto di Berrettini 0-15 Esce il dritto di Fognini, adesso c’è anche un po’ di scoramento in casa azzurra 3-3 Esce la risposta di Berrettini 40-0 Il servizio di Shapovalov 30-0 In rete la risposta di Berrettini sulla seconda 15-0 Ace Shapovalov, ovviamente… 3-2 Lo smash di ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : nel doppio Berrettini e Fognini contro Pospisil e Shapovalov : Un cambio dell’ultimo secondo per la Nazionale italiana di Tennis nella prima giornata della Coppa Davis 2019. Corrado Barazzutti ha deciso di schierare i due protagonisti del singolare, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, nel doppio che chiuderà la sfida con il Canada tra pochi minuti in quel di Madrid. I nordamericani, che sono già avanti 2-0, si presentano al via con i vincitori del singolare: Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Change ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Canada 0-2 - Matteo Berrettini sconfitto da Shapovalov in tre set. L’azzurro cede nel finale : La Caja Magica di Madrid (Spagna) non riserva grandi notizie al tennis azzurro quest’oggi nel primo giorno dell’edizione 2019 della Coppa Davis. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini, arriva anche il ko di Matteo Berrettini (n.8 del mondo) contro un grande Denis Shapovalov (n.15 del ranking) per 7-6 (5) 6-7 (3) 7-6 (5) in 2 ore 56 minuti di partita. Un confronto durissimo ed equilibratissimo che ha premiato Shapovalov e porta il Canada ...

LIVE Italia-Canada 0-2 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 6-7 il romano spreca nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Tra 30/40′ si svolgerà il doppio, è quasi scontato che Barazzutti si affidi a Fognini e Bolelli. Ricordiamo che una vittoria sarebbe cruciale per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale. 21.40 Sul 4-3 del terzo tie-break, Berrettini ha sbagliato una volée che, probabilmente, gli è costata la partita. Shapovalov ha battuto Berrettini 7-6, 6-7, 7-6. E’ ...

