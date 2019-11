Fonte : today

(Di lunedì 18 novembre 2019) Agli aspiranti broker venivano fatti acquistare pacchetti vacanze da duemila euro destinati alla vendita porta a porta

novasocialnews : Contratti 'truccati' a giovani in cerca di lavoro: quattro indagati per truffa #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Contratti 'truccati' a giovani in cerca di lavoro: quattro indagati per truffa -