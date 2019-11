Conte | Obiettivo ' zero tasse' Al lavoro sulla plastic tax

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 18 novembre 2019) Giuseppenon ci sta a passare per il premier di un governo tutto ", sbarchi e manette", come lo disegna l'opposizione leghista, e annuncia di stare lavorando con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per ridurre ancora di piu' le, in particolare quella sulle auto aziendali. Segui su affaritaliani.it

