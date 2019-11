Completamente nuda nella vasca da bagno | Mercedesz Henger da “bollino rosso” manda in

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019) Che donna,. Splendida, bellissima, sensuale. Come sua mamma Eva. La ragazza, sexy e disinibita, non si fa problemi a mostrarsi in tutto il suo splendore sui social e di mettere in mostra il suo corpo da urlo. L’ultimo scatto che la figlia di Evaha postato sui social è da infarto e ha lasciato tutti gli utenti del web senza parole. Di che scatto si tratta? Prima di dirvelo, vi ricordiamo cheè stata da poco al centro del gossip per via del suo fidanzato Lucas Peracchi.In particolare il fidanzato diè stato accusato dalla madre di quest’ultima – Evaappunto – di essere un violento. Poi, in ascensore, durante una puntata di Live – Non è la D’Urso, sembrava che la pace fosse vicina. In quell’occasione Evae Lucas si sono ritrovati insieme nell’ascensore e l’incontro è cominciato con un dolcissimo abbraccio ...

