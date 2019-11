Come è andato l' ultimo giorno dell' assemblea del Pd

Abi : torna il quarto mandato. Patuelli indicato Come presidente fino al 2022 : Si chiude così l'era Mussari e lo statuto dell'Abi ritorna al passato. In origine, infatti, erano già previsti, al massimo, quattro mandati biennali, come è stato per Maurizio Sella che ha guidato l'Abi per 8 anni

Come è andato l'incontro tra Conte e Merkel : "Il mio approccio critico ma comunque costruttivo con l'Europa è oggi più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche che attualmente sostengono in Italia la maggioranza di Governo. Questa maggiore omogeneità mi agevola molto in Europa per dialogare con gli altri Stati e gli altri Governi". Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà questa chiave di lettura politica ad Angela Merkel per spiegare i mutati rapporti tra Ue e Italia con ...

Fabiola Gianotti è stata scelta Come direttrice generale del CERN per un secondo mandato : La scienziata italiana Fabiola Gianotti è stata scelta come direttrice generale del CERN per un secondo mandato. L’incarico, deciso oggi dal Consiglio del CERN, sarà formalizzato a dicembre e il secondo mandato quinquennale di Gianotti inizierà l’1 gennaio del 2021.

Marani - vicedirettore Sky Sport : “Se GiaComelli fosse andato al VAR avrebbe risolto tutto - un errore anche espellere Ancelotti” : Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani si è espresso in merito a quanto accaduto ieri sera al San Paolo negli studi Sky. anche secondo Marani il contatto Kjaer-Llorente è da sanzionare con il calcio di rigore. “Kjaer non guarda il pallone , va sull’avversario, è rigore. Ragionare sui frame è sbagliato, non si può analizzare un gioco con dei frame. Giacomelli avrebbe potuto risolvere tutto andando a vedere l’azione. ...

Taylor Swift ha mandato un potente messaggio su Come vengono trattate le donne nell’industria musicale : "Minimizzavano il mio lavoro, parlando solo di relazioni" The post Taylor Swift ha mandato un potente messaggio su come vengono trattate le donne nell’industria musicale appeared first on News Mtv Italia.

BTS : ecco Come è andato il loro primo concerto in Arabia Saudita : Hanno anche parlato in arabo The post BTS: ecco come è andato il loro primo concerto in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

Come è andato il vertice di Arcore tra Berlusconi - Salvini e Meloni : La nota diramata al termine del vertice ad Arcore indica quale sarò l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un ...

Renzi : "Papeete Come Leopolda? Ecco perchè sono andato via' : Da Andrea Orlando "non arriva un complimento. Con una battuta potrei dire che Orlando per fare un termine di paragone deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome alla Leopolda non s'e' mai visto, viene il dubbio che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi. Il mio amico Andrea Orlando lo vedo un po' agitato...". Lo dice Matteo Renzi a In mezz'ora in piu' su Rai Tre Segui su affaritaliani.it

Come è andato l'incontro tra Giuseppe Conte e Mike Pompeo : I dazi occupano la scena del confronto tra Italia e Stati Uniti, che, nelle ore in cui Mike Pompeo è in visita in Italia, fanno sapere di "condividere" con Roma "l'impegno per un commercio libero ed equo". È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a insistere con il Segretario di Stato americano affinché l'Italia non venga colpita dalla politica dei dazi americani, che rischiano di mettere in ginocchio il settore agroalimentare. ...