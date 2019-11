Come dormono gli astronauti? Sembrano “zombie” nello spazio | la scena è davvero

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Una notte di buon sonno è un aspetto fondamentale della salute umana, soprattutto per gliche lavorano in un ambiente super impegnativoquello dello. Ma dormirenon è sicuramente comododormire suglisi letti che abbiamo a disposizione sulla Terra. Dopo una lunga giornata a fluttuare nella microgravità, glidella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si ritirano nelle loro cabine (non più grandi di uno sgabuzzino), all’interno delle quali si trova un sacco a pelo fissato alla parete. Per quanto riguarda il cuscino, non ce n’è bisogno perchéla testa sta su da sola. Paolo Nespoli. Credit: NASA È importante che il sacco a pelo sia fissato alla parete in modo che il corpo non voli via durante il riposo. Ma nonostante siano fissati alla parete, le braccia deglitendono a fluttuare verso l’alto quando ...

