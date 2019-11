“Ci siamo capiti male” | il nuovo video di Biagio Antonacci

“Ci siamo capiti male” è il nuovo singolo di Biagio Antonacci : Esce il 15 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ci siamo capiti male”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che anticipa il ritorno con l’album “Chiaramente visibili dallo spazio” (Iris /Sony Music), disponibile dal prossimo 29 novembre e da venerdì in preorder su iTunes e presave su Spotify. “Ci siamo capiti male” è una canzone d’amore che oltre a mettere in luce l’anima latina dell’artista, anticipa con i suoi ricchi intarsi ...

Il clamoroso comunicato dei tifosi del Verona : “Ci scusiamo - non abbiamo trovato il pallone di Balotelli” : “Vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva”. Inizia così il clamoroso comunicato diffuso in serata dai tifosi della Curva Sud dell’Hellas Verona sul caso Balotelli. “Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona!” conclude la curva gialloblù con riferimento alla partita in programma nella prossima giornata contro l’Inter. Ma a ...

Cori razzisti contro Balotelli – Il racconto dell’ex compagna Raffaella Fico : “Ci siamo visti dopo la partita - ecco com’era” : Raffaella Fico e gli insulti razzisti a Mario Balotelli: le parole dell’ex fidanzata dell’attaccante del Brescia Da domenica non si fa altro che parlare dell’episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mario Balotelli nella sfida tra Verona e Brescia: il calciatore italiano è stato inondato di ululati e versi scimmieschi. In tantissimi hanno espresso il proprio parere sulla vicenda e non è mancato il commento ...

Pamela Camassa - Filippo Bisciglia rivela : “Ci siamo ritrovati distanti” : Filippo Bisciglia parla della sua crisi con Pamela Camassa: “Non ho mai pensato di lasciarla” Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, intervistati da Di Più, hanno parlato della loro storia d’amore che dura da più di 12 anni e che va a gonfie vele, specialmente dopo il trionfo dei due ad Amici Celebrities. Qualche anno fa, però, Filippo e Pamela hanno attraversato una brutta crisi che ha rischiato di mandare all’aria un ...

Napoli-Atalanta - De Laurentiis furioso : “Ci siamo stancati - senza di noi gli arbitri pelerebbero patate” : “Il problema non è che il rigore c’è o non c’è, io credo che Nicchi e Rizzoli non svolgono al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziamo il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”. Così un furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta con rovente polemiche con il ...

Pamela Barretta felice con Enzo : “Ci siamo scelti dal primo giorno” : Enzo Capo e Pamela dopo Uomini e Donne Over: la loro prima foto insieme sui social emoziona Nell’ultima puntata andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato un clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? Pamela Barretta e Enzo Capo, dopo aver discusso molto animatamente, hanno capito di essere fatti l’una per l’altro, annunciando l’intenzione di voler lasciare il programma per conoscersi meglio. ...

Fedez apre uno studio di tatuaggi con l'ex : “Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi" : Nuovi progetti in vista per Fedez: il rapper ha deciso di aprire una galleria d’arte e uno studio di tatuaggi, insieme a tre tatuatori, tra cui anche la sua ex fidanzata Silvia. Lo studio si chiama “Hive Tattoo Art Gallery”, si trova in via Pirano 9 a Milano ed è pensato per dare spazio ad artisti emergenti. Sulle pareti dello studio, come ha mostrato nelle storie di Instagram, sono esposte decine di quadri, proprio allo ...

Uomini e Donne - storia finita. L’ex tronista : “Ci siamo tanto amati ma non è andata” : Le voci della crisi erano nell’aria da tempo e ora è arrivata la conferma: la coppia nata a Uomini e Donne è ufficialmente scoppiata. Si erano scelti a gennaio scorso in prima serata, dopo i classici due giorni in villa e la grande festa al castello e dopo aver provato a ricucire il rapporto, alla fine Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno deciso di dividere le loro strade. Lo ha annunciato L’ex tronista siciliano (già corteggiatore di Sara ...

Signorini - pace fatta con Barbara D’Urso : “Ci siamo ritrovati” : Da qualche tempo non si parlavano più e i loro rapporti sembravano inevitabilmente compromessi, ma quest’autunno ha riportato la pace tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. È bastato incontrarsi di nuovo, mettere da parte ogni rancore ormai sbiadito dagli anni e dedicare del tempo alla loro amicizia che così bruscamente era terminata. Così il giornalista e conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato, in ...

“Ci sposiamo”. Uomini e Donne - l’annuncio in studio davanti a Maria : scendono tante lacrime : Una puntata ricca di spunti quella di oggi di Uomini e Donne con il trono over che riserverà tante sorprese. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano che ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri. Un discorso inaspettato quello della ...

Serena Enardu e Pago - lei fa una rivelazione : “Ci siamo visti e…” : Serena Enardu confessa: “Io e Pago ci siamo visti e abbiamo pianto come non mai” Temptation Island Vip è terminato. Lunedì prossio andrà in onda ‘un mese dopo’ per vedere come se la sono cavata le coppie che sono rimaste insieme e chi, invece, si è visto tornare da solo a casa dopo magari anni di relazione. Dopo sei anni di amore Serena Enardu e Pago hanno deciso di prendere strade diverse nonostante lui abbia sempre ...