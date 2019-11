Che Tempo Che Fa | Fazio ironizza con la Carrà sulla concorrenza | «Se vuoi ti faccio

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 18 novembre 2019) CheChe Fa Il trasloco su Rai2 – con conseguente drastico calo di ascolti – proprio non va giù a Fabio. Non passa una settimana che, all’interno di CheChe Fa, non ci sia un’allusione o una frecciata inerente all’ennesimo cambio di rete. Il pretesto l’ha offerto ieri Raffaellache ha simpaticamenteto‘messa in piedi’ da Carlo Freccero per A Raccontare Comincia Tu: “Freccero mi ha piazzato due filmoni pazzeschi contro (Maleficent che ha ottenuto il 6.56% e The Avengers che ha fatto il 4.4%; ndDM)... ma la vita è bella perché è una sfida!”. A quel puntoha preso la palla al balzo per sottolineare che lui dine sa qualcosa: “Setivedere cosa c’è su Rai1 la domenica sera… va bene… ci capiamo, voglio dire… ti ...

