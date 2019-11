Charli XCX | gli orari del concerto di stasera a Milano

Fonte : news.mtv

(Di lunedì 18 novembre 2019) Manca poco!XCX: glideldiNews Mtv Italia.

borraxcx : @aliswonderhell @charli_xcx tesorooo scusa ho letto ora noi andiamo alle 5 in filaaa perchè abbiamo preso i braccia… - pinnocksex : sono pronta a piangere per il concerto di Charli xcx in Italia - chottomatt : indo ve a serie la da charli xcx -