Cast e personaggi di Perception su La7 | il medical drama che incrocia il crime

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Dallo scorso ottobre, il lunedì in seconda serata, è iniziata la programmazione disu La7: non si tratta di una prima visione, ma di una serie che torna in onda in chiaro dopo essere già stata trasmessa in Italia prima da Fox e poi da Rai3 tra il 2012 e il 2014.su La7 fa seguito alla programmazione in prima tv in chiaro di Grey's Anatomy 15, che occupa la prima serata del lunedì della rete con due episodi. La serie è composta da sole tre stagioni: creata da Kenneth Biller e Mike Sussman, è stata trasmessa in prima visione assoluta dal canale via cavo americano TNT nel 2012, prima di arrivare in Italia lo stesso anno. Dopo i quindici episodi della terza stagione, diffusi nel 2014, non fu più rinnovata da TNT. Da ottobresu La7 occupa lo slot di palinsesto che prima era appannaggio di Body of Proof, peraltro con una certa continuità tematica: ...

rayofswift : RT @aryaforestfawn: tobias menzies dovete guardarlo in outlander dove non solo interpreta due personaggi diversi ma anche vissuti in period… - GazzettinoDroga : 'Pezzi Unici' in onda dal 17 Novembre: cast, trama e personaggi - BennyS_L : @AlessiaCrawley anche a me ?? intanto perché delle serie in corso che guardo era quella che aspettavo sempre con più… -