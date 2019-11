Caso Stefano Cucchi | Ilaria denuncia Salvini per i commenti post sentenza

Caso Stefano Cucchi - Ilaria querela Salvini per la frase : “La droga fa male” : L'ex ministro dell'Interno aveva commentato così la condanna dei due carabinieri a 12 anni per la morte del giovane avvenuta una settimana dopo l'arresto

Adriano Paolozzi sul Caso Stefano Cucchi : 'Ilaria lo sfrutta per fare politica' : Infuria la polemica contro Adriano Paolozzi, Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio appartenente a Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti, che nelle scorse ore ha scritto un post al vetriolo su Facebook contro Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il giovane romano morto per il pestaggio eseguito da alcuni carabinieri nel 2009. Negli scorsi giorni gli autori del misfatto sono stati giudicati colpevoli e accusati di omicidio ...

Caso Stefano Cucchi - 4 medici prescritti e uno assolto in Appello : Un medico assolto, prescrizione per gli altri quattro. È questa la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma per i cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato la sera del 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo (IL Caso). Chi sono i medici coinvolti Il reato contestato ai cinque medici era omicidio colposo. La dottoressa assolta è Stefania Corbi. La ...

Stefano Cucchi - un fantasma diventato Caso giudiziario. E lo si deve soprattutto a sua sorella : La mattina del 22 ottobre 2009, all’ospedale Pertini moriva Stefano Cucchi. Era ricoverato nel reparto di medicina protetta. Venne trovato morto nel suo letto alle 6 del mattino, al cambio turno degli infermieri. Un decesso subito qualificato per cause naturali. Un povero tossicodipendente in meno di cui non sarebbe importato a nessuno. Uno dei tanti ultimi che era finito lì dopo essere passato da un’aula del tribunale di Roma “tra gli arrestati ...

Stefano Cucchi : La7 ricorda il Caso riaprendo il proprio archivio : Stefano Cucchi Molto più che un caso di cronaca. La morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 in circostanze controverse, ha colpito l’opinione pubblica ed è ancora oggi oggetto di dibattimento giudiziario. A dieci anni dalla drammatica vicenda, e a poco meno di un mese da due attese sentenze, La7 ricorderà il giovane geometra romano con uno speciale in onda domenica 20 ottobre a partire dalle ore 14 e fino alle 18. La rete di ...