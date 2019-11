Casali del Manco CS Intervista a Maria Francesca Lucanto | Responsabile della

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare Casalinghe dell’Olimpia Milano alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del ...

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare Casalinghe dell’Olimpia Milano alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Marco Caferro - Responsabile Politico della Camera del Lavoro del neo Comune di Casali del Manco (CS) : ”Ho sempre sentito la politica e l’impegno sociale come una parte importante della mia esistenza” ! : Il nostro interlocutore ha voluto affidare al nostro Giornale un suo pensiero su quella che è stata la lunga stagione

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

Casali del Manco (CS). Intervista a Salvatore Iazzolino - Capogruppo Consiliare di “Voci in Cammino”- Comune di Casali del Manco : “ Impegnati - strenuamente - a difendere i presupposti cardine della Fusione ”! : Il già Sindaco di Casole Bruzio, Salvatore Iazzolino, all’attualità Capogruppo Consiliare di minoranza, nel neo Ente Locale Casalino, ha voluto

Casali del Manco (CS).Intervista ad Aurelio Morrone - già Assessore Provinciale all’ Ambiente : ”Il neo-Comune Casalino dovrà perseguire un Innovativo Modello di Sviluppo”. : Aurelio Morrone al nostro Giornale: “Sarebbe stato utile per Casali del Manco, in questa prima esperienza amministrativa, caratterizzata da

Casali del Manco(CS). Intervista a Massimo Covello - Segretario Fiom-Cgil Calabria - che sostiene : il nuovo Comune è una grande conquista - un sicuro baluardo contro la “frammentazione amministrativa”. : Il Responsabile del Sindacato Fiom – Cgil, al nostro Giornale: “La fusione dei Comuni io l’ho considerata, forse esagerando,

Casali del Manco(CS).Intervista a Stanislao (Nuccio) Martire - primo Sindaco del nuovo Comune casalino : area urbana e montana - estesa e significativa - contermine con la Città capoluogo! : Il primo cittadino di Casali del Manco (CS), Stanislao ( Nuccio) Martire, al nostro Giornale: “Per prima cosa abbiamo

Mondiale Endurance - Doppietta Casalinga della Toyota al Fuji : Pole position e vittoria per Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. L'equipaggio #8 del team Toyota Gazoo Racing ha vinto la 6 ore del Fuji, seconda prova del Mondiale Endurance 2019-2020. Il trio ha così centrato la prima vittoria stagionale, precedendo i compagni di squadra Kobayashi, Conway e Lopez. Salgono sul podio della categoria LMP1 anche Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes per il team Rebellion Racing, seppur ...

Zero trucco e buste della spesa. Lorella Cuccarini mai vista così : irriconoscibile in versione Casalinga : Quest’anno La vita in diretta, il programma pomeridiano di Raiuno che dal 1991 (prima su Raidue) intrattiene e informa gli italiani si è rinnovato, non tanto nei contenuti, che sono sempre attualità, cronaca, spettacolo, e cultura, quanto nei volti. Da lunedì 9 settembre hanno preso le redini del programma il giornalista del Tg1 Alberto Matano e “la più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini, che poco prima della presentazione dei palinsesti ...