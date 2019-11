Calendario Mondiali beach soccer 2019 | date | programma | orari e tv Il tabellone dai

Speed skating - Calendario 2019-2020 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Manca poco all’inizio della stagione dello Speed skating. Il pattinaggio pista lunga sul ghiaccio sta per entrare in scena e l’Italia cercherà come sempre di sfidare i colossi Olanda, Stati Uniti e Russia al meglio delle proprie possibilità. Dopo una stagione tra luci e ombre, la compagine nostrana vorrà far valere le proprie qualità fin dall’esordio a Minsk (Bielorussia), dal 15 al 17 novembre, nel primo round di Coppa del ...

Mondiali Under 17 calcio 2019 - tabellone quarti di finale : Calendario - date - programma - orari - tv. C’è Italia-Brasile : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019 che si stanno disputando in Brasile, le quattro partite si giocheranno tra domenica 10 e lunedì 11 novembre e decreteranno quali saranno le quattro semifinaliste della rassegna iridata di categoria. L’Italia affronterà il Brasile alla mezzanotte italiana di lunedì 10 novembre, gli azzurrini cercheranno l’impresa contro i fortissimi padroni di casa e ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Date - programma - orari e tv : L’inizio dei Mondiali 2019 di Beach soccer è sempre più vicino. In Paraguay, dal 21 novembre al 1° dicembre, si disputerà la rassegna iridata e l’Italia avrà nel proprio girone avversari, sulla carta, non irresistibili, ma da non sottovalutare. Gli azzurri, infatti, sono stati inseriti nel Gruppo B con Uruguay, Messico e Tahiti. Gli azzurri, tra l’altro, saranno quelli che daranno il via alle danze il 21 novembre, vedendosela ...

Calendario Mondiali U17 - il tabellone dagli ottavi alla finale : date - programma - orari e tv : I Mondiali Under 17 di calcio 2019 entrano nel vivo, si inizia a fare sul serio con la fase a eliminazione diretta: sedici squadre sono pronte ad affrontarsi nelle partite da dentro o fuori, si incomincia con gli ottavi di finale che andranno in scena tra il 5 e il 7 novembre e che condurranno alla finale del 17 novembre. La rassegna iridata in corso di svolgimento in Brasile sta regalando grande spettacolo, la fase a gironi a cui hanno ...

Calendario Short track 2019-2020 : Coppa del Mondo - Europei e Mondiali. Tutte le date e il programma : I pattini veloci dello Short track stanno per tornare. Gli anelli di ghiaccio di tutto il Mondo sono pronti per ospitare le gare più interessanti di una stagione invernale nella quale l’Italia vorrà farsi trovare pronta. Un’annata intensa, come al solito, nella quale gli impegni non mancheranno e che prenderà il via a partire dal 1° novembre con la prima tappa della Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti). Sei gli appuntamenti ...

Rugby - Mondiali 2019 : il Calendario delle semifinali. Come vedere in tv Inghilterra-Nuova Zelanda e Galles-Sudafrica : orari e programma : Mancano poco più di ventiquattro ore e la Coppa del Mondo di Rugby sarà giunta al penultimo atto: la rassegna iridata vedrà infatti la prima semifinale (della parte alta del tabellone) sabato 26 e la seconda (della parte bassa) domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : come vederli in tv e streaming. Calendario e date delle partite : Cresce l’attesa per l’inizio dei Mondiali Under17 in programma dal 26 ottobre al 17 novembre in Brasile. Tra le ventiquattro nazionali protagoniste della manifestazione ci sarà anche l’Italia guidata da Carmine Nunziata. Il regolamento è abbastanza semplice accederanno alla fase al scontro diretta le prime due classificate e le quattro migliori terze dei quattro gironi. Saranno presenti tutte le nazionali di categoria più ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Orari - tv e streaming : Dal 26 ottobre al 17 novembre andranno in scena in Brasile i Mondiali 2019 Under17 di Calcio. Una rassegna che vedrà 24 squadre contendersi il titolo iridato, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Vi sarà anche l’Italia di Carmine Nunziata, che si augura di recitare un ruolo da protagonista. Gli azzurrini, però, dovranno fare a meno ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : il Calendario delle partite dell’Italia a Eboli. Orari - tv - programma e streaming : Dal 24 al 27 ottobre, la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Alessio Musti scenderà in campo contro Bielorussia, Inghilterra e Ungheria per il Main Round di Eboli qualificante per i Mondiali 2020 in Lituania. Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019. Alla fase finale, ...

Calendario Mondiali calcio Under17 2019 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : I Mondiali Under 17 di calcio 2019 si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. All’evento parteciperanno 24 Nazionali che sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Si preannuncia un torneo particolarmente equilibrato e avvincente che andrà in scena tra Goiania, Brasilia e ...

Rugby - Semifinali Mondiali 2019 : Calendario - date - programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Rugby è giunta ormai al penultimo atto: la rassegna iridata vedrà la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : il Calendario del Main Round. Programma - orari e tv : Ci siamo. L’avventura della Nazionale italiana di Calcio a 5 nel Main Round di Eboli, qualificante per i Mondiali 2020 in Lituania, sta per cominciare. Dal 24 al 27 ottobre, la squadra di Alessio Musti scenderà in campo contro Bielorussia, Inghilterra e Ungheria. Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del ...

Rugby - Mondiali 2019 : tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si sono conclusi oggi i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby ed è stato delineato il tabellone delle semifinali. Nella parte alta Inghilterra-Nuova Zelanda, in quella bassa Galles-Sudafrica. Penultimo atto il 26 e 27 ottobre, finali 1 e 2 novembre. Tutte le gare si giocheranno alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta ...

Rugby - Calendario Semifinali Mondiali 2019 : date - orari - tv e streaming : Conclusi i quarti di finale: la Coppa del Mondo di Rugby vedrà la semifinale della parte alta del tabellone sabato 26 e quella della parte bassa domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...