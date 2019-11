Calcio | Mondiali Under 17 2019 | il Brasile rimonta il Messico nel finale e vince il

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Si conclude con unadavvero pazzesca e al cardiopalma il Campionato del Mondo17 diche si è disputato nelle ultime settimane in. I padroni di casa verdeoro sono riusciti a conquistare il titolo iridato di categoria mandando in visibilio il pubblico del Bezerrao grazie alla secondaconsecutiva dopo il capolavoro confezionato in semicon la Francia, mentre questa volta è stato ilad avere la peggio sotto i colpi di Lazaro e compagni. Il 2-1 conclusivo matura nella ripresa con ilche si porta clamorosamente in vantaggio al 66′ grazie a Gonzalez sugli sviluppi dell’unica vera azione corale manovrata dai centroamericani. Da quel momento in avanti è un assedio da parte dei brasiliani alla porta difesa da Garcia, il quale si deve arrendere a sette minuti dalla fine in occasione del rigore conquistato da Veron e trasformato ...

