Calcio | gli alunni di una prima media di Crotone sostengono Mario Balotelli nella lotta

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...

Serie A - l’ultimo “mostro” creato dalla sosta per le Nazionali : il Calciomercato di novembre. Ecco perché gli acquisti non servirebbero : L’ultima sosta per le Nazionali del 2019 ha creato un nuovo “mostro”: il calciomercato di novembre. Senza campionato, giornalisti e tifosi soffrono sempre l’astinenza da Serie A. Mettiamoci che stavolta la pausa era davvero inutile, almeno per l’Italia già qualificata, ed Ecco il risultato: Ibrahimovic, Vidal, Donnarumma, Giroud, Rakitic, Mertens, Matic, Demiral, chi più ne ha più ne metta. Una girandola improbabile di nomi, che non risolverà i ...

Pronostici Qualificazioni Europei - gare del 18 novembre : i consigli di CalcioWeb - 10 su 10 per l’Italia : Pronostici Qualificazioni Europei – Si decidono gli ultimi posti per Euro 2020. L’Italia, già qualificata, ospita a Palermo l’Armenia. Nelle gare di oggi, 18 novembre, impegnate anche Spagna e Svezia. Danimarca, Svizzera e Irlanda si giocano due posti. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. GIBILTERRA-SVIZZERA 2+UNDER 5,5 – La Svizzera deve vincere e sperare in notizie positive ...

Calcio - Guglielmo Stendardo : «In Italia 6 ex calciatori su 10 sono a rischio povertà» : Il fenomeno è allarmante e i dati non lasciano dubbi: il 40 per cento dei calciatori professionisti in Europa è a rischio povertà dopo cinque anni appena dal ritiro e questo...

Calcio - Guglielmo Stendardo : «In Italia 6 ex giocatori su 10 sono a rischio povertà» : Il fenomeno è allarmante e i dati non lasciano dubbi: il 40 per cento dei calciatori professionisti in Europa è a rischio povertà dopo cinque anni appena dal ritiro e questo...

Calciomercato Genoa - il doppio colpo è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta disputando una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, il club rossoblu è in lotta per la salvezza e nelle ultime settimane ha anche cambiato allenatore con l’esonero di Andreazzoli e l’arrivo di Thiago Motta. I risultati sono stati fino al momento altalenanti, adesso la squadra si prepara per il fondamentale scontro salvezza contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si ...

Maltempo : fulmine si scaglia su un campo Calcio - ragazzini feriti durante una partita : Un fulmine si e’ abbattuto oggi sullo stadio “Pastena” di Battipaglia (Salerno) ferendo due calciatori di 15 anni. Entrambi sono stati portati nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo. La scarica elettrica si e’ abbattuta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle ...

Calciomercato Juventus : pronto il colpo super che romperebbe gli equilibri : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Calciomercato. A riportare la notizia è il principale quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, i bianconeri starebbero pensando ad uno dei prospetti migliori che il campionato italiano abbia messo in mostra negli ultimi anni. Calciomercato Juventus: Donnarumma nel mirino della Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante il rinnovo del ...

Calciomercato : torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato : Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato Calciomercato: torna a parlare Florenzi ‘voglio mettere in difficoltà Fonseca’. Napoli in agguato – A margine della splendida vittoria di 0-3 ottenuta dalla nazionale italiana ai della Bosnia, torna a parlare Alessandro Florenzi. L’attuale capitano della Roma è al centro di numerose […] Leggi ...

Gli azzurri del Calcio a Venezia : «Questa città supererà anche questa» : «Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza». C'è commozione e solidarietà nella parole di Gianluca Vialli,...

Calciomercato Inter : Nainggolan possibile carta per arrivare a Nandez del Cagliari : Nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore indiscrezione riguardante una possibile trattativa di mercato fra la società di Suning ed il Cagliari. Come è noto, infatti, Antonio Conte vuole un centrocampista d'inserimento e l'uruguaiano Nandez, acquistato in estate dalla società sarda per circa 20 milioni di dollari, potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato già da gennaio. Con 12 presenze ed un gol è uno dei giocatori più impiegati dal ...

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio - qualificazioni Europei 2020 : Bosnia-Italia 0-3. Gli azzurri saranno testa di serie ai sorteggi : L’Italia vince in Bosnia la nona partita consecutiva nel Girone I delle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e resta a punteggio pieno, rendendo ufficiale il proprio status di testa di serie ai sorteggi della manifestazione continentale. Finisce 0-3: in gol Acerbi al 21′, Insigne al 37′ e Belotti al 53′. Nel primo tempo l’Italia sfonda dopo 21′: Barella vede Acerbi nel cuore dell’area ...

LIVE Bosnia-Italia 0-3 Calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : vittoria convincente per gli azzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Vince con pieno merito l’Italia che gestisce il match per tutta la partita e riesce tranquillamente a siglare tre reti con Acerbi, Insigne e Belotti. Partita e prestazione che lascia ben sperare in vista degli Europei della prossima estate. 92′ Finisce la partita! Bosnia-Italia 0-3 (Acerbi, Insigne, Belotti). 91′ Partita che attende solamente il fischio ...