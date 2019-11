Calcio | Daniele De Rossi prolunga il contratto con il Boca Juniors fino al 2021

Sassari Latte Dolce Calcio 2019/2020 – Quattro chiacchiere con Daniele Bianchi : Il Sassari calcio Latte Dolce si prepara ad una nuova sfida. Una sfida suggestiva, perché arriva dopo un prezioso successo conquistato in trasferta sul campo dell’ambizioso Trastevere, e perché vedrà i biancocelesti di mister Stefano Udassi opposti ad un’altra delle candidate a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di serie D, girone G: l’Aprilia. Dopo appena sei giornate solo un punto separa il club ...

Hervin Ongenda occasione di mercato - Daniele Pinna a CalcioWeb : “pronto per l’Italia - fa gola a tanti club” : Il calciomercato è andato in archivio da poche settimane, le squadre italiane si sono mosse ma il pensiero è rivolto anche alle prossime sessioni, quella di gennaio ma soprattutto quella di giugno. Le dirigenze hanno intenzione di non farsi trovare impreparate e per questo motivo stanno provando ad anticipare i tempi, una grande occasione porta il nome di Hervin Ongenda, calciatore del Botosani ma in scadenza di contratto, può ...