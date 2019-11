Brufoli e cicatrici | come curare l’acne e prevenire la comparsa di segni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) I, così viene chiamata l’acne dai ragazzi, rappresentano il più fastidioso problema estetico per la maggior parte dei giovani italiani ma, nonostante ciò, questa patologia viene poco curata a causa della persistenza del problema che spesso necessita di lunghi trattamenti per essere risolta. E’ quanto emerge da un’indagine conoscitiva sulle abitudini e sugli stili di vita degli adolescenti ‘Adolescenti e stili di vita‘ realizzata nell’anno scolastico 2018-19 dall’Associazione Laboratorio Adolescenza e dall’Istituto di ricerca Iard, su un campione nazionale rappresentativo di 2019 studenti frequentati la classe terza della scuola secondaria di primo grado (1027 maschi e 992 femmine): l’82,4% delle femmine e il 63,2% dei maschi afferma di avere problemi estetici legati ai ‘’. “L’acne è una malattia ...

cassonade_kai : @pcycreepers ?????? Ti giuro io quando glieli vedo addosso mi emoziono, possibile arrivare a questi livelli? L'anno s… - pumpkinspacetea : L’acne a 21 anni è stronza perchè sa che non ti importa più come a 16 e che quindi non avrai sbatti di metterti 8kg… - marhoe31 : tra erpes brufoli cicatrici di vecchi brufoli e baffetti che non mi va di togliere sono proprio sexy oggi -