BMW - Una X4M Competition per Marc Maquez

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 18 novembre 2019) La collezione di BMW diMarquez si arricchisce ulteriormente con l'arrivo di una X4M. Il campione di MotoGP, fresco vincitore del sesto titolo, ha infatti conquistato per la settima volta il BMW M Award, dedicato a chi ottiene il maggior numero di pole position nella stagione. Il premio è stato istituito nel 2003 e conferma la partnership tra il campionato e la Casa tedesca.510 CV in abito da Suv. L'esemplare della X4M Competion vinto da Marquez è verniciato nella tinta Toronto Red metallizzato ed è stato consegnato in occasione dell'ultima gara del campionato, a Jerez de la Frontera. La versioneadotta il propulsore 6 cilindri 3.0 biturbo da 510 CV e 600 Nm con trazione integrale e cambio automatico ottoe.

