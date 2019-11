BMW - Iniziata la produzione della M8 Gran Coupé

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 18 novembre 2019) La BMW ha avviato nella fabbrica tedesca di Dingolfing laM8. La quattro porte affianca così le M8e Cabriolet già presentate, e sarà protagonista dell'anteprima in pubblico all'ormai imminente Salone di Los Angeles.625 CV e 305 km/h. La M8, una cinque posti lunga 5,09 metri con una massa di 1980 kg a vuoto, è proposta in due varianti che differiscono per la potenza e l'allestimento. Per entrambe è prevista l'adozione del V8 4.4 biturbo con trazione integrale M xDrive e cambio automatico M Steptronic otto marce. La M8 eroga 600 CV e 750 Nm, mentre la Competition arriva a 625 CV. Quest'ultima tocca i 100 km/h da fermo in 3,2 secondi e con il pacchetto M Driver's si spinge a 305 km/h.

