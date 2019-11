Berrettini da record anche nei premi | guadagnati oltre 3 milioni

Atp Finals 2019 : i gironi ai raggi X. Nadal non ha mai vinto - Federer recordman di vittorie. Berrettini tra i tre esordienti : L’analisi completa dei due gironi delle ATP Finals 2019 . Tutto sugli otto partecipanti. GRUPPO ANDRE AGASSI Rafael Nadal (Spa): Vittorie/sconfitte: 16-13 Migliori risultati: finalista nel 2010 e nel 2013 Si è sempre qualificato dal 2005 al 2019 , ma ha rinunciato nel 2005, 2008, 2012, 2014, 2016. La maledizione del Masters di fine anno. Lo spagnolo non ha mai iscritto il suo nome nell’albo d’oro delle ATP Finals , arrivando solo ...

Tennis : è record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...