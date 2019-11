Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) “Ilin cuiper ladi mioin un porno con i deepfake“. È quanto denuncia l’attrice e cantante, la fidanzata di Benji del duo Benji e Fede, in un’intervista alla Bbc in cui ha spiegato come il suoin cui si mostrava sconvolta per ladi suosiapreso ein un filmato porno con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La 22enne è infatti la celebrità in assoluto più sfruttata dai deepfake, ovvero questifalsi ma assolutamente realistici realizzati manipolando con l’intelligenza artificiale dei contenuti veri.ha ribadito tutto il suo sdegno per questa tendenza purtroppo in crescita: “Perché diavolo fanno cose del genere? Perché rendono accessibili tecnologie simili quando sanno che gran parte del mondo poi le sfrutterà? Mentre ...

TutteLeNotizie : Bella Thorne: “Il video in cui piangevo per la morte di mio padre è stato trasformato in un… - FQMagazineit : Bella Thorne: “Il video in cui piangevo per la morte di mio padre è stato trasformato in un porno con i deepfake” - Jmo1990757 : RT @NakedCelebs75: Bella Thorne -